Рыков раскрыл детали финала «Женского доктора»

https://static.news.ru/photo/e3291892-2d74-11eb-970e-fa163e074e61_660.jpg Пётр Рыков Фото: kino-teatr.ru

В конце сериала «Женский доктор» будет радостное торжество, рассказал актёр Пётр Рыков, сыгравший Александра Родионова.

Вот вам спойлер — в финале будет свадьба, — сказал Рыков порталу Teleprogramma.pro.

Кроме того, актёр признался, что его герою пришлось впервые примерить на себя костюм.

Родионов сильно нервничал, ему даже пришлось обратиться за помощью, потому что сам он такое ответственное дело не тянул. Но всё закончилось хорошо, — сказал Рыков.

Ранее Георгий Дронов сказал, что команда сериала «Воронины» оказалась в тяжёлом положении после смерти Бориса Клюева, писал NEWS.ru.