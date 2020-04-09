Рик Граймс вернётся к «Ходячим мертвецам»

В сериале «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» появится персонаж Рик Граймс, который был главным героем в основной ветке проекта.
В Twitter телешоу появился тизер нового сезона. «Мир за пределами» рассказывает о «детях апокалипсиса», тех, кто родился и вырос уже после нашествия зомби.
Learn the truth— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC)
#TWDWorldBeyondpremieres later this year. #TWD pic.twitter.com/K6aHiDVAsl April 6, 2020
Граймс в исполнении британца Эндрю Линкольна выбыл из основной серии проекта «Ходячие мертвецы» в девятом сезоне, пожертвовав собой ради своей команды.
Как писал NEWS.ru, телеканал AMC отложил премьеру нового сезона сериала «Мир за пределами». Выход картины должен был состояться 12 апреля.
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