Кино

Рик Граймс вернётся к «Ходячим мертвецам»

11:21, 10 апреля 2020
Фото: kinopoisk.ru

В сериале «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» появится персонаж Рик Граймс, который был главным героем в основной ветке проекта.

В Twitter телешоу появился тизер нового сезона. «Мир за пределами» рассказывает о «детях апокалипсиса», тех, кто родился и вырос уже после нашествия зомби.

Граймс в исполнении британца Эндрю Линкольна выбыл из основной серии проекта «Ходячие мертвецы» в девятом сезоне, пожертвовав собой ради своей команды.

Как писал NEWS.ru, телеканал AMC отложил премьеру нового сезона сериала «Мир за пределами». Выход картины должен был состояться 12 апреля.

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