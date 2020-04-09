Рик Граймс вернётся к «Ходячим мертвецам»

https://static.news.ru/photo/98c38664-7b06-11ea-854f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

В сериале «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» появится персонаж Рик Граймс, который был главным героем в основной ветке проекта.

В Twitter телешоу появился тизер нового сезона. «Мир за пределами» рассказывает о «детях апокалипсиса», тех, кто родился и вырос уже после нашествия зомби.

Learn the truth #TWDWorldBeyond premieres later this year. #TWD pic.twitter.com/K6aHiDVAsl — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) April 6, 2020

Граймс в исполнении британца Эндрю Линкольна выбыл из основной серии проекта «Ходячие мертвецы» в девятом сезоне, пожертвовав собой ради своей команды.

Как писал NEWS.ru, телеканал AMC отложил премьеру нового сезона сериала «Мир за пределами». Выход картины должен был состояться 12 апреля.