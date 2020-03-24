https://static.news.ru/photo/8c88b3d0-6db2-11ea-ba06-fa163e074e61_660.jpg Фото: American Movie Classics (AMC)

Телеканал AMC отложил премьеру дополнительного сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Выход картины должен был состояться 12 апреля.

Съёмки сериала были уже завершены, и несколько финальных сцен находились на постпродакшне, сообщает Deadline. Из-за объявленной пандемии коронавируса студии начали закрываться на время карантина и создатели «Ходячих мертвецов» не успели закончить работу в сроки.

Та же проблема коснулась четвёртого сезона сериала «Фарго». Его не успели закончить, поэтому он не выйдет 19 апреля. Новая дата премьеры пока что не сообщается.

Как писал NEWS.ru, компания Paramount приняла решение перенести премьеру фильма «Тихое место 2» режиссёра Джона Красински. Это связано с опасениями по поводу распространения инфекции COVID-19.