«Плакали все»: звезда «Сватов-7» рассказала о съёмках последнего сезона

Актриса Инна Королёва, исполнившая роль Марии Ковалёвой в сериале «Сваты», рассказала о съёмках седьмого сезона, который покажут осенью 2021 года на одном из федеральных телеканалов. Вернутся ли в проект Людмила Артемьева и Николай Добрынин, кто в это раз сыграет мужа героини Королёвой и будут ли снимать «Сваты-8» — ответы на эти вопросы актриса дала в интервью NEWS.ru.

— Какие остались впечатления от съёмок последнего сезона?

— Мне грустно, что это, к сожалению, закончилось, а всё остальное мне очень понравилось. Грузия прекрасная, гостеприимная, щедрая! Там всё очень вкусно! Я не столкнулась с какими-либо препятствиями, проблемами, конфликтами, недоразумениями между людьми. Мы жили, прямо как в Советском союзе: все братья и сёстры.

— Грузия хорошо встретила съёмочную группу?

— Шикарно встретила! Я не успела доехать до отеля, а меня накормили хинкали, хачапури, напоили вином, показали старый город, покатали на канатке. Потом я только попала в отель. А на следующий день ещё и в баню сводили.

— Вы играете Марию Ковалёву — дочь Будько. Какая судьба ждёт вашу героиню в «Сватах-7»?

— Меня там будет мало. К тому же, на съёмках в Грузии не было моего киномужа Даниила Белых, он не смог приехать. В связи с этим много чего может измениться. Не знаю, что в итоге получится, но предчувствую, что всё будет не так, как хотелось бы.

— Но исполнитель роли вашего мужа раньше уже менялся, верно? Ведь в одном из сезонов вашего супруга играл другой актёр.

— Мы уже посмеялись над этим.

Татьяна Эдуардовна Кравченко говорит: «Да что ж такое! Что у вас за семейка такая! Сначала Анатолий Васильев ушёл, потом Людмила Артемьева, теперь Белых не приехал. Ну вот это все Ковалёвы! Вот мы, Будько, все на месте!». Ну это шутка всё, конечно, ирония.

— А седьмой сезон — точно финальный?

— Вот когда очень долго чего-то ждёшь, говорят «сто часов на старте». Мы каждый раз проект закрывали, и каждый раз он у нас, как птица Феникс, возрождался из пепла. Потому что изначально планировалось снимать двухсерийный художественный фильм — и на этом конец. Мы сняли две серии летом в 2008 году и попрощались друг с другом. И вот через год нам говорят, что зрители просят, и мы снимаем вторые «Сваты» — опять две серии, после которых мы опять друг с другом попрощались.

Потом уже пошёл сериал: третий, четвертый, пятый, шестой сезоны, после которых Андрей (Яковлев, режиссёр сериала. — NEWS.ru) сказал: «Я обнулился, на этом всё, заканчиваем».

После седьмого сезона мы опять попрощались, а я уже в это не верю! Я очень хочу надеяться, что всё ещё будет. Но надежда слабая: я понимаю, что мы уже сняли всё, что можно было. И в связи с такой ситуацией в мире сейчас сложно что-либо прогнозировать.

— Но если вдруг пригласят, вы согласитесь?

— Я побегу, я полечу на крыльях любви! Это уже для меня и семья, и жизнь, и творчество. Это команда, с которой я срослась. Это невозможно уже отделить, мы настолько близки стали, жили, как семья. Если раньше было, что я молодая актриса, а они мэтры, то теперь у меня полное ощущение, что я их дочка.

— Кто в последний съёмочный день плакал больше всех?

— Плакали все. Я не была на последнем съёмочном дне, меня в Москве ждала работа. Но когда мой последний съёмочный день закончился, я не просто плакала, я завыла! Потом мне прислали видео, где я говорю тост... Какой бы ты железной леди не была, как бы ты себя в руках не держала, эмоции, конечно, переполняют.

Иногда страшно моргнуть было, чтобы не заплакать. Надо ведь лицо держать, а ты, как ребёнок. Мы с Кравченко вместе плакали. Когда мне сказали «это был ваш последний съёмочный день», мне казалось, это недоразумение!

— Было много слухов о том, что Николай Добрынин (Митяй) и Людмила Артемьева (Ольга Ковалёва) не будут сниматься в «Сватах-7». Скажите, они всё-таки появятся в последнем сезоне?

— Они будут участвовать, их просто не было на съёмках в Грузии. Николай Добрынин должен был приехать, мы его ждали, но он заболел. В сезоне они будут. Они никуда не исчезли, всё в порядке.

— Ждёт ли героев сериала хэппи-энд?

— Конечно! Это всегда фильм о надежде, о любви. Но это будет весьма человеческий финал. Я же не знаю, насколько эмоционально люди подвижны.