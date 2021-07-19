Кравченко разрыдалась в последний день съёмок «Сватов»

Режиссёр «Сватов» Андрей Яковлев объявил об окончании работы над полюбившимся миллионам россиян и жителям других стран сериалом. В аккаунте актрисы Татьяны Кравченко в Instagram опубликован ролик, где режиссёр сообщает артистам о завершении последнего дня съёмок — «бабушка» и «внучка» разрыдались.

Съёмки «Сватов-7» этим летом возобновились в Грузии. Кравченко исполнила в сериале роль Валентины Будько, а Кошмал — Жени Ковалёвой, её внучки. Кравченко, играющая бабушку, регулярно радовала своих подписчиков фотографиями со съёмочной площадки «Сватов-7». Но на этот раз её публикация была о грустном.

Ну что, ребята. Вот и настала та минута, когда я вынужден сказать, что спустя 13 лет после начала съёмок семейной эпопеи «Сваты» окончены, — сказал режиссёр.

После этих слов раздались аплодисменты, а актрисы не смогли сдержать слёз. Кравченко работала над сериалом на протяжении всех семи сезонов. Кошмал снималась в последних трёх. Напомним, что работа над первой частью сериала «Сваты» началась ещё в 2008 году. Съёмки сериала сначала прекратились в 2014-м, когда испортились отношения России и Украины. В 2020 году работу прервала пандемия коронавируса.

Ранее Кравченко показала, как изменилась её экранная внучка Женя в «Сватах», и пообещала скорую премьеру сериала. Всего за час фото Анны Кошмал собрало почти 10 тысяч лайков. Поклонники «Сватов» рады не только новому фото со съёмок сериала, но и самому факту возобновления работы над седьмым сезоном популярного комедийного проекта.