Российский актёр Фёдор Добронравов заявил, что съёмки седьмого сезона сериала «Сваты» приостановлены. Сейчас команда ждёт смены сезона.
Добронравов рассказал, что съёмки проходили в основном в Белоруссии. По его словам, ему понравилось работать над эпизодами на Масленицу,
Съёмки приостановлены на время, пока идёт зима. Зимние серии уже отсняты. А для летних серий ещё рано, — сказал артист.
Как отмечает актёр, о том, где будут проходить съёмки летних эпизодов, сейчас не знают даже сами режиссёры.
Как писал NEWS.ru, российская актриса Людмила Артемьева не будет принимать участия в новом сезоне сериала «Сваты». Об этом рассказала её коллега Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько.
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