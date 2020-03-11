https://static.news.ru/photo/f92649c6-63b2-11ea-b559-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Добронравов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский актёр Фёдор Добронравов заявил, что съёмки седьмого сезона сериала «Сваты» приостановлены. Сейчас команда ждёт смены сезона.

Добронравов рассказал, что съёмки проходили в основном в Белоруссии. По его словам, ему понравилось работать над эпизодами на Масленицу, передаёт телеканал «360».

Съёмки приостановлены на время, пока идёт зима. Зимние серии уже отсняты. А для летних серий ещё рано, — сказал артист.

Как отмечает актёр, о том, где будут проходить съёмки летних эпизодов, сейчас не знают даже сами режиссёры.

Как писал NEWS.ru, российская актриса Людмила Артемьева не будет принимать участия в новом сезоне сериала «Сваты». Об этом рассказала её коллега Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько.