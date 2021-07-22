Звезда «Сватов-7» назвала дату премьеры последнего сезона сериала

Актриса Инна Королёва, исполнившая роль Марии Ковалёвой (дочери Ивана и Валентины Будько) в сериале «Сваты-7», в беседе с NEWS.ru назвала дату премьеры последнего сезона.

Осенью выйдет сериал «Сваты», и вы всё сами увидите! — отметила артистка, уточнив, что не может раскрывать подробности сюжета.

Кроме постоянных героев сериала в седьмом сезоне появятся и новые персонажи. Так, в одной из серий «Сватов-7» снялся сын Фёдора Добронравова, актёр Виктор Добронравов. Он исполнил роль молодого Ивана Будько. Также в новом сезоне принял участие грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе, что вызвало возмущение у части российских зрителей из-за критической позиции артиста относительно внешней политики РФ.

Съёмки «Сватов-7» этим летом возобновились в Грузии. 20 июля режиссёр проекта Андрей Яковлев объявил о завершении съёмок. Актриса Татьяна Кравченко не сдержалась и расплакалась в последний съёмочный день «Сватов-7».