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Звезда «Сватов-7» назвала дату премьеры последнего сезона сериала

19:25, 22 июля 2021
Инна Королёва Инна Королёва Фото: korolevainna/instagram.com
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Актриса Инна Королёва, исполнившая роль Марии Ковалёвой (дочери Ивана и Валентины Будько) в сериале «Сваты-7», в беседе с NEWS.ru назвала дату премьеры последнего сезона. 

Осенью выйдет сериал «Сваты», и вы всё сами увидите! — отметила артистка, уточнив, что не может раскрывать подробности сюжета.

Кроме постоянных героев сериала в седьмом сезоне появятся и новые персонажи. Так, в одной из серий «Сватов-7» снялся сын Фёдора Добронравова, актёр Виктор Добронравов. Он исполнил роль молодого Ивана Будько. Также в новом сезоне принял участие грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе, что вызвало возмущение у части российских зрителей из-за критической позиции артиста относительно внешней политики РФ.

Съёмки «Сватов-7» этим летом возобновились в Грузии. 20 июля режиссёр проекта Андрей Яковлев объявил о завершении съёмок. Актриса Татьяна Кравченко не сдержалась и расплакалась в последний съёмочный день «Сватов-7».

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