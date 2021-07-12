Продюсер раскрыл интересную деталь об участии Кикабидзе в «Сватах-7»

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Продюсер Сосо Абзианидзе рассказал, какую роль в сериале «Сваты-7» получил грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе. Подробности съёмок он раскрыл в беседе с РИА Новости.

Вахтанг Кикабидзе действительно снимается в одной серии сериала, но не в главной роли, а в одном эпизоде, — пояснил продюсер.

Новый сезон популярного в России сериала «Сваты» на днях начали снимать в Грузии. Работа над «Сватами-7» стартовала ещё в прошлом году, но затем съёмки пришлось остановить из-за пандемии коронавируса.

Перед съёмками «Сватов-7» актёр Фёдор Добронравов (играет Ивана Будько в «Сватах») успел исполнить роль гренадёра Степана Новикова в новом фильме Светланы Дружининой «Гардемарины-1787. Война».

Ранее подробности о съёмках «Сватов-7» рассказала украинская актриса Анна Кошмал (внучка Ивана Будько, Женя). Она пообещала, что работа над сериалом будет завершена в 2021 году.