Россияне резко высказались об участии Кикабидзе в «Сватах»

Россияне крайне негативно отреагировали на появление некогда любимого советского актёра Вахтанга Кикабидзе в сериале «Сваты-7». Поклонники высказали на фанатской страничке сериала недовольство появлением грузинского актёра.

Мнением зрителей поинтересовались и создатели проекта.

Кадр со съемок «Сватов-7». Под прошлыми постами с Вахтангом Кикабидзе многие подписчики высказывали свою неприязнь к актёру и считали, что данным персонажем режиссер испортил седьмой сезон. Хотелось бы узнать, чем плох актёр и почему его присутствие по мнению многих нежелательно в сериале? Ваше мнение? — подписали публикацию организаторы съёмок.

Фанаты не замедлили с ответами, причём многие вполне резонно заметили, что как к актёру к легендарному грузину никто претензий не имеет. А вот то, что Кикабидзе неоднократно негативно высказывался в сторону России и нелестно отзывался о президенте, покоробило многих. Понятно, что с таким чувством отношение к новому персонажу любимого сериала будет другим.

«Актёр замечательный! Но зачем мешать кашу с тараканами? Тёплый семейный фильм! И снимайте в том же духе! Где Митяй, Лора?» «Он ненавидит Россию и русских, о чём неоднократно высказывался», «Не нужно против России высказываться негативно. Он в нашей стране и стал знаменит. А теперь против нас попёр. Нехорошо», пояснили своё отношение к новому герою поклонники проекта.

Ранее продюсер Сосо Абзианидзе рассказал, какую роль в сериале «Сваты-7» получил грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе. Новый сезон популярного в России сериала «Сваты» на днях начали снимать в Грузии.