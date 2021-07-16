«Премьера скоро»: Кравченко показала фото повзрослевшей внучки из «Сватов»

Всего за час фото Анны Кошмал собрало почти 10 тысяч лайков. Поклонники «Сватов» рады не только новому фото со съёмок сериала, но и самому факту возобновления работы над седьмым сезоном популярного комедийного проекта.
В последние дни Кравченко, играющая роль Валентины Будько, регулярно радует своих подписчиков фотографиями со съемочной площадки «Сватов-7». Один из снимков актриса сопроводила комментарием о скорой премьере нового сезона сериала.
Мы очень сильно ждём продолжения «Сватов-7». Этот сериал для меня — спасение от всех невзгод, плохого настроения. На протяжении многих лет пересматриваю его снова и снова, каждую фразу и реплику выучила наизусть, и даже в общении использую коронные фразочки, — призналась зрительница с ником tanya_azova.
Ранее сообщалось, что в Грузии возобновились съёмки «Сватов-7». Одну из ролей в новом сезоне исполнит актёр Вахтанг Кикабидзе. Участие грузинского артиста в российском проекте многие восприняли неоднозначно из-за политической позиции Кикабидзе, который в последнее время часто критикует действия руководства РФ.