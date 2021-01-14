Финальный сезон «Сватов» потерял ещё одного героя

https://static.news.ru/photo/bc2cfaf8-5725-11eb-b61b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала "Сваты"

Седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» выйдет на экраны без актёра Виталия Семенцова Он исполнял роль отца Михаила, крестившего новорождённую дочь семейства Буханкиных.

Кроме этого, в продолжении ситкома не будет принимать участие Татьяна Васильева, игравшая маму Ларисы Буханкиной.

Некоторое время ходили слухи, что из сериала ушла Людмила Артемьева, не договорившись о размере гонорара. Однако эта информация не подтвердилась, пишет «Политика сегодня».

Известно, что в новых сериях зрители вновь встретятся с Фёдором Добронравовым и Николаем Добрыниным. Кроме того, в седьмом сезоне появится Виктор Добронравов, на этот раз — в роли молодого Ивана Будько. В четвёртом сезоне он сыграл милиционера, задержавшего героя.

Съемки нового сезона «Сватов» были прерваны из-за пандемии коронавируса. Они должны возобновиться в 2021 году. Создатели обещают показать историю знакомства Ивана Будько с Валентиной, а также его кумом Митяем Буханкиным.

При этом седьмой сезон ситкома будет завершающим, сообщал NEWS.ru.