https://static.news.ru/photo/a96ffe54-6295-11ea-90d0-fa163e074e61_660.jpg Людмила Артемьева Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Людмила Артемьева не будет сниматься в новом сезоне сериала «Сваты». Об этом рассказала её коллега Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько.

В новом сезоне покажут историю молодых Будько: как супруги познакомились и как развивалась их любовь. Что касается Артемьевой, то Кравченко предполагает, что причиной стали деньги.

Вроде что-то там из-за денег... Может, запросила много? Не знаю, — сказала актриса в интервью «Собеседнику».

Актёра Добронравова в молодости сыграет его сын Виктор. Кравченко в молодые годы представит актриса Дарья Рыбак. Кравченко понравился необычный ход съёмочной группы.

Актёр Фёдор Добронравов информацию об уходе из «Сватов» Артемьевой не подтвердил, сказав, что ничего об этом не слышал. Однако, он сказал, что актриса не снималась в сериях в деревне Дуличи в Белоруссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сети опубликовали новые кадры со съёмочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». На них появились актрисы Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Людмила Артемьева.