Названы самые запоминающиеся роли актера Мадянова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Роман Мадянов

Российскому актеру театра и кино Роману Мадянову исполнилось 60 лет. Самые запоминающиеся образы, которые воплотил артист, вспоминает онлайн-кинотеатр KION. За свою карьеру Мадянов снимался в фильмах разных жанров — от фантастического триллера до детектива. В последнем жанре он сыграл в фильмах «Частный детектив, или Операция „Кооперация“» (1989) и «Гражданин начальник» (2001).

В 2004 году актер исполнил роль прошедшего войну подростком молодого человека в картине «Дети Арбата» Андрея Эшпая по мотивам одноименной трилогии писателя Анатолия Рыбакова. В 2009 он сыграл в комедийной драме Николая Досталя, затем победившей на Московском кинофестивале, «Петя по дороге в Царствие Небесное».

Позже, в 2011 году, Роман Мадянов исполнил роль полковника Петровича в коррупционной комедии Константина Буслова «Бабло». Годом позже — роль строгого босса главного героя картины «Праздник взаперти», классической новогодней комедии.

Фото: Пресс-служба KION Актер Роман Мадянов

2017 год подарил зрителям фантастический триллер режиссера Сергея Гинзбурга «Вурдалаки». В нем Мадянов по сюжету отправился в Карпатские горы, где столкнулся с необъяснимым сверхъестественным злом.

Ранее стало известно, что Роман Мадянов был единственным актером на съемочной площадке фильма «Левиафан», кто не пил водку по требованию режиссера Андрея Звягинцева. Он вынуждал артистов пить для работы в «пьяных» сценах.