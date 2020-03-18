https://static.news.ru/photo/7ce06068-68f3-11ea-b094-fa163e074e61_660.jpg Андрей Звягинцев Фото: Steph / Lionel / Fdc14/Global Look Press

На съёмках фильма «Левиафан», повествующего о проблемах в жизни российской глубинке, режиссёр Андрей Звягинцев вынуждал артистов пить водку для работы в «пьяных» сценах.

Автор картины признался, что таким образом нарушалось одно из негласных правил профессии, которое гласит: сам артист в кадре должен быть трезвым. Однако, как отметил Звягинцев, этим неписаным законом пришлось пренебречь, ведь все актёры обладают разным уровнем исполнительского мастерства и погружения в образ. Поэтому, если на экране происходит застолье, уравнять всех помогает спиртное.

Актёр может играть блистательно, но его выдаёт мелкая моторика, глаза и даже зрачки. Мы склеили первый дубль, где артисты выпили лишь немного, и восьмой — это совершенно другое дело, — приводит слова автора «Левиафана» SM-News.

Один только артист Роман Мадянов, исполнивший роль замешанного в преступных схемах мэра, на площадке не выпил ни грамма. Позднее режиссёр восхищался его игрой.

Как ранее передавал NEWS.ru, Звягинцев рассчитывает найти достаточное финансирование для съёмок своего нового кинофильма. Работа над картиной началась в 2019 году, однако процесс пришлось приостановить.