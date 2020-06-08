Марион Котийяр может сыграть жену Есенина в картине Клима Шипенко

https://static.news.ru/photo/9b1ad0bc-a98b-11ea-8f50-fa163e074e61_660.jpg Марион Котийяр Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Французская актриса Марион Котийяр может принять участие в фильме режиссёра Клима Шипенко. Её рассматривают на роль жены русского поэта Сергея Есенина Айседоры Дункан.

О выборе артистки на роль рассказал сам Шипенко. По его словам, действие фильма будет происходить в 1925 году в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС.

Нам нужна американская актриса, которая сыграет Айседору Дункан. Она должна быть француженкой, говорящей по-английски, по-французски и по-немецки. Это могла бы быть Марион Котийяр, я был бы счастлив, если так получится, — сказал кинематографист.

Режиссёр отметил, что в картина будет передана «нуарная атмосфера».

Как писал NEWS.ru, российский артист Алексей Воробьёв принял участие в актёрском составе сериала «Космические войска», который выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.