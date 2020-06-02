Алексей Воробьёв снялся в сериале «Космические войска» от авторов «Офиса»

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Российский артист Алексей Воробьёв принял участие в актёрском составе сериала «Космические войска», который выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.

Воробьёв опубликовал фотографии со съёмок шоу, на котором позирует с исполнителями главных ролей Карреллом и Джоном Малковичем. Таким образом он решил поздравить с успешным онлайн-прокатом проекта.

Друзья, наш сериал «Космические войска» всего за сутки вырвался в топ-3 по всему миру. Поздравляю нашу крутую команду, всех его создателей с супер успешным взлётом, — написал артист.

Стив Карелл играет генерала Марка Нэйрда, который начинает работать вместе с учёными на секретной базе в Колорадо, чтобы выполнить указ президента и полететь на Луну. Премьера первого сезона состоялась 29 мая, писал NEWS.ru.