Сценарист «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто и звезда сериала Мэттью Макконахи снова объединятся для нового проекта.
Пиццолато прекратил сотрудничество с каналом HBO и заключил контракт с принадлежащим Disney компаниями Fox 21 Television Studios и FX Productions, для которых напишет сериал «Искупитель». Макконахи сыграет в шоу главную роль,
В основе «Искупителя» лежит книга «Прихожанин» Патрика Колмана. По сюжету, бывший священник, ставший охранником, ищет в Техасе пропавшую жену, и сталкивается с крупным криминальным заговором.
Пиццолатто и Макконахи также выступят продюсерами проекта. Дата выхода сериала пока неизвестна.
Как писал NEWS.ru, актёры Хью Грант и Мэтью Макконахи сосватали своих родителей: 91-летний Джеймс Грант и 88-летняя Кей Макконахи устроят романтический ужин.
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