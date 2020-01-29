https://static.news.ru/photo/bd67102e-42a5-11ea-a210-fa163e074e61_660.jpg Мэттью Макконахи Фото: Michael Mullenix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сценарист «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто и звезда сериала Мэттью Макконахи снова объединятся для нового проекта.

Пиццолато прекратил сотрудничество с каналом HBO и заключил контракт с принадлежащим Disney компаниями Fox 21 Television Studios и FX Productions, для которых напишет сериал «Искупитель». Макконахи сыграет в шоу главную роль, сообщает The Hollywood Reporter.

В основе «Искупителя» лежит книга «Прихожанин» Патрика Колмана. По сюжету, бывший священник, ставший охранником, ищет в Техасе пропавшую жену, и сталкивается с крупным криминальным заговором.

Пиццолатто и Макконахи также выступят продюсерами проекта. Дата выхода сериала пока неизвестна.

Как писал NEWS.ru, актёры Хью Грант и Мэтью Макконахи сосватали своих родителей: 91-летний Джеймс Грант и 88-летняя Кей Макконахи устроят романтический ужин.