Люди-свиньи забыли о духовности: аниме «Унесённые призраками» — 20 лет

20 лет исполнилось культовому аниме-фильму «Унесённые призраками» японского мультипликатора и режиссёра Хаяо Миядзаки от студии Ghibli. Лента удостоена премии «Оскар» в номинации «лучший анимационный полнометражный фильм» и приза «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля.

Почему недетская сказка побила рекорды по сборам и как в ней отразилась японская мифология — в материале NEWS.ru.

Путь в мир призраков

Миядзаки подарил аниме-миру такие известные картины, как «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок» и множество других. Наиболее узнаваемым в длинном списке будет название «Унесённые призраками». Через сказки Миядзаки зрители, далёкие от Японии, могут тесно познакомиться с культурой страны: божествами, духами, призраками и особым отношением к словам.

«Унесённые призраками» рассказывают историю 10-летней девочки Тихиро Огино. Она вместе с родителями решает переехать в новый дом, оставив в прошлом множество воспоминаний. Отправившись в путь на машине, семейство блуждает и вместо дома оказывается в тупике. Осмотревшись, девочка и родители замечают туннель, который приводит их в волшебный мир — маленький городок с огромным количеством ресторанов.

Огино, почувствовав запах еды, направляются в одно из заведений. Родители девочки, увидев кучу лакомств, набрасываются на них, словно животные, а сама Тихиро, ужаснувшись, отправляется гулять по окрестностям.

Девочка встречает мальчика Хаку, который просит её уйти до наступления темноты. Тихиро возвращается к родителям в ресторан и видит, что они превратились в свиней. Испуганная девочка бросается прочь, к тому месту, откуда она с отцом и матерью попала в чужой мир, однако обратного пути нет...

Дальше начинается увлекательное и пугающее путешествие Тихиро, которая хочет вернуть родителям прежний облик и пытается узнать законы мира, населённого монстрами.

Тихиро или Сэн

После первого просмотра «Унесённых призраками» зрители, как правило, спешат найти в Сети объяснения происходившего на экране и только потом с чувством удовлетворённого любопытства вздыхают: «Так вот, что это значит!» Аниме от Миядзаки нужно разгадывать как сложную детскую головоломку, постепенно складывая вместе части пазла.

Главным антагонистом повествования выступает злая колдунья Юбаба, которая владеет волшебным городком. В её купальни «Абура-я» съезжаются самые разные гости, от духов до богов.

Юбаба даёт Тихиро работу, но лишает имени — теперь девочку зовут Сэн. В японской культуре каждое имя имеет значение, наделяя теми или иными свойствами своего носителя. Имя Тихиро означает «тысяча саженей», а Сэн — «тысяча». Отняв у ребёнка часть имени и, соответственно, часть прошлого, Юбаба лишила Тихиро личности и подчинила своей воле.

Мы видим, что в «Унесённых призраками» ребёнок сталкивается с проблемами и опасностями, которые ему, кажется, не под силу. Более того, маленькая девочка оценивает их детскими глазами, не отличая зло от добра. Главная угроза, которая перед ней встаёт, — это не духи или безликие боги, блуждающие в поисках нового лица, а возможность потерять душу и повторить судьбу родителей.

Кадр из мультфильма «Унесённые призраками» kinopoisk.ru

Почему родители стали свиньями

«Унесённые призраками» раскрывают множество проблем, которые актуальны и сегодня: экология, восстановление преемственности поколений, отношения отцов и детей, тяжёлый процесс взросления и тоска по ускользнувшему детству. Жадные и эгоцентричные родители Тихиро — обычные представители современной Японии, которые забыли о тонкостях культуры страны и живут ради потребления. Они купили новый дом, имеют машину и при этом накинулись на еду в ресторане, словно животные, не обращая внимания на дочь.

Миядзаки показывает, что тяга к духовности перестала привлекать людей. В аниме-фильмах автор всегда с горечью вспоминает прошлое, которое забыто современниками. Но если «Мой сосед Тоторо» оглядывается назад с нежной тоской, то «Унесённые призраками» буквально плачут по потерянным ценностям.

Странные существа, населяющие мир Юбабы, представляют собой самых разных богов и духов из японской мифологии. Тихиро становится своей в их среде именно благодаря пониманию основ духовного мира. Ей удаётся быстро приспособиться и найти общий язык с местными жителями.

Кадр из мультфильма «Унесённые призраками» kinopoisk.ru

Меланхоличный финал

После множества приключений и знакомств Тихиро удаётся с помощью новых друзей спасти родителей. Они возвращаются в свой мир, и девочка понимает, что отец и мать ничего не помнят о произошедшем. Если её характер претерпел колоссальные изменения, то родители остались в исходной точке, нацеленные на потребительство и жадно оберегающие совсем не дочь, а лишь материальное имущество. Они перестали быть животными, но будто бы так и не стали людьми и родителями.

Аниме-фильмы Миядзаки — отражение действительности и горькая ностальгия по временам, когда душа имела ценность. Известный мультипликатор ставит целью вернуть людям, которые уже 20 лет смотрят его аниме, память об утраченной духовности.