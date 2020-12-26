Японский аниме-фильм установил рекорд по кассовым сборам

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Полнометражный анимационный фильм «Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд» собрал в прокате почти 32,5 млрд иен (около $313 млн долларов), что стало новым рекордом по кассовым сборам в стране.

Премьера фильма компаний Toho и Aniplex состоялась 16 октября. За это время картину успели посмотреть уже свыше 24 млн человек.

В основе сюжета — история юноши, который сражается с демонами, убившими всех его родных, с помощью волшебного клинка. Фильм был создан по мотивам оригинальной манги художника Коехару Готогэ, который разошёлся тиражом в 100 млн копий. Также на основе манги был снят одноименный анимационный сериал, пишет «Экономика сегодня».

Ранее рекорд принадлежал анимационному фильму Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Лента, вышедшая на экраны в 2001 году, заработала 31,7 млрд иен.

Ранее NEWS.ru писал, что кинокомпании Liden Films и FelixFilm создали аниме-сериал по манге Urasekai Picnic (Otherside Picnic). Комикс основан на фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Проект расскажет о Торико и Сорави, которые исследуют Потусторонье, чтобы раскрыть его загадки и найти одного важного человека. Манга, описывающая события, выходит с 2017 года.