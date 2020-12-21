Папа римский призвал отказаться от рождественской суеты

https://static.news.ru/photo/27677b2c-42bd-11eb-ad1c-fa163e074e61_660.jpg Папа Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многие люди забыли истинный смысл Рождества и поддались логике потребления, заявил папа римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди.

Подарки, покупки, беготня — потребительство похитило наше Рождество. В Вифлееме (месте рождения Христа) были бедность и много любви, — отметил понтифик, слова которого приводит ТАСС.

В своей проповеди папа римский призвал общественность вернуться к «истинному духу праздника». Он также подчеркнул необходимость помощи тем, кто в ней действительно нуждается в условиях пандемии COVID-19.

Некоторое время назад Франциск также обращал внимание на тот факт, что ограничения в связи с пандемией дают возможность отпраздновать Рождество «более религиозно».

Власти Италии установили общенациональный карантин на время рождественских и новогодних торжеств. В стране введён фактический запрет на выход из дома без особой необходимости. Примечательно, что в это время в итальянских городах будут открыты церкви — посещение мессы входит в перечень «уважительных» причин для выхода из дома.

По состоянию на 20 декабря в Италии зафиксировано 1 938 083 случая заражения COVID-19. Общее число смертей в стране составляет 68 447 человек. От заболевания излечились 1 249 470 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Словении приняли решение о временном ослаблении карантинных ограничений на период рождественских и новогодних праздников. Об этом на пресс-конференции 19 декабря заявил представитель правительства республики по вопросам борьбы с коронавирусом Елко Кацин.

По его словам, послабление будет действовать во время празднования католического Рождества 24 и 25 декабря, а также 31 декабря и 1 января при условии сохранения текущей эпидемиологической ситуации.