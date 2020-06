Студия Хаяо Миядзаки создаст 3D-аниме по книге автора «Ходячего замка»

Картина станет первым 3D-проектом, который впустит компания, сообщает NHK. Миядзаки займётся планированием и разработкой фильма, а его сын, Горо Миядзаки, выступит режиссёром.

"Aya to Majo" full-length 3DCG anime film based on Diana Wynne Jones' "Earwig and the Witch" has been announced and will premiere on NHK-G this winter. Planning: Hayao Miyazaki Director: Goro Miyazaki Producer: Toshio Suzuki Studio: Ghibli https://t.co/mfeCmFnrxr pic.twitter.com/Xq4HJ71RKK