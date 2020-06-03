Кино

Студия Хаяо Миядзаки создаст 3D-аниме по книге автора «Ходячего замка»

15:11, 03 июня 2020

Студия Ghibli, основанная японским мультипликатором Хаяо Миядзаки, займётся аниме-экранизацией книги Earwig and the Witch Дианы Уинн Джонс, известной как создательница «Ходячего замка».

Картина станет первым 3D-проектом, который впустит компания, сообщает NHK. Миядзаки займётся планированием и разработкой фильма, а его сын, Горо Миядзаки, выступит режиссёром.

Картина получила название Aya to Majo. Книга Джонс рассказывает о девочке-сироте по имени Эрвиг, живущей в приюте. Она, в отличие от других детей, не страдает из-за этого, потому что всегда получает, что хочет. Однажды её удочеряет пара, после чего Эрвиг узнаёт, что её приёмная мать — ведьма.

Как писал NEWS.ru, японский художник и один из продюсеров студии Ghibli Тосио Судзуки показал пошаговую инструкцию рисовки заглавного персонажа мультфильма «Мой сосед Тоторо» режиссёра Хаяо Миядзаки. Он отметил, что один из ключевых моментов при рисовании героя — его глаза.

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