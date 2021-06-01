Опрос показал, сколько детей в России мечтают о богатстве

https://static.news.ru/photo/03c1ce0e-c2d6-11eb-ad91-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр Ipsos New Generation провёл исследование и выяснил, что 79% российских детей мечтают стать богатыми и успешными. В то же время только 72% опрошенных заявили, что намерены поступать в вузы, при этом с возрастом заинтересованность в высшем образовании снижается. Результаты исследования появились в распоряжении NEWS.ru.

Так, 74% детей в возрасте от 7 до 9 лет намереваются поступать в вузы, в то время как в 13–15 лет уже 71% опрошенных задумывается о высшем образовании. Также по мере взросления ощутимо снижается доля детей, которые хотят стать такими же, как их родители, или стать знаменитыми, показал опрос.

Кроме того, российские дети рассказали, сколько они получают на карманные расходы. Большинство из них (96%) отметили, что деньги им выдают родители и только 5,5% рассказали, что стараются обеспечивать себя самостоятельно.

Дети 7–9 лет, проживающие в российских городах-миллионниках, получают на карманные расходы в среднем 366 рублей в неделю; дети 10–12 лет — 433 рубля, дети 13–15 лет — 587 рублей, — сообщили в Ipsos.

Помимо этого, больше половины детей (61%) получают значительное удовольствие от покупок. Ещё больше детей (64%) огорчаются, что не могут купить всё, что им хотелось бы; 42% говорят, что у них не получается откладывать деньги. Только 26% сказали, что тратят не задумываясь. Но при этом и доля тех, кто старается покупать только то, без чего нельзя обойтись, не слишком велика (35%).

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru заявил, что детей необходимо защитить от рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн), Сергея Шнурова (солист группы «Ленинград», известный как Шнур), похожих на них людей, а также ото «всех маргиналов».