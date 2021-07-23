Эксперт назвал, у кого самый высокий госдолг

Лидер по госдолгу сейчас Япония, он там равен 234% ВВП. Об этом рассказал руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин, передаёт РИА Новости.

Также высокий государственный долг у Великобритании — 144%, у США — 160% и у стран еврозоны — 120,4%.

Согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%, — сообщил Намёткин.

Он также объяснил, что в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится, несмотря на колоссальные уровни долговой нагрузки во многих крупных странах. Крупнейшие мировые регуляторы годами сохраняют режим сверхнизких ставок, и это сильно упрощает обслуживание долга.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года внешний долг России вырос на $4 млрд и достиг $471,4 млрд. Эксперты отмечают, что наличие внешнего долга — это не признак экономических проблем в стране. В России уровень внешнего долга по-прежнему остаётся низким в сравнении с другими крупными экономиками.