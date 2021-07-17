Внешний долг России достиг $471,4 млрд

С начала 2021 года внешний долг России вырос на $4 млрд и достиг $471,4 млрд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Как сообщил регулятор, на динамику показателя «повлиял рост иностранной задолженности банковской системы». При этом внешний долг органов государственного управления и прочих секторов наоборот сократился.

Внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками, — констатировали в ЦБ.

Эксперты отмечают , что наличие внешнего долга — это не признак экономических проблем в стране. В России уровень внешнего долга по-прежнему остаётся низким как в абсолютном выражении, так и в сравнении с другими крупными экономиками.

В январе 2020 года Институт международных финансов США сообщил о рекордном росте мирового долга, который приблизился к отметке в $253 триллиона. Тем самым объём долга достиг 322% мирового ВВП и c тех пор продолжил расти. Сегодня соотношение госдолга к ВВП ещё более критическое — в США это 108%, Великобритании — 100,5%, в Японии — 240%. В зоне риска также развивающиеся страны — Ливан, Китай, Малайзия и Турция. Их внешний долг составляет 250% ВВП.

По мнению аналитиков, в результате кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, общая задолженность в три с половиной раза превысила объём мировой экономики. Если центральные банки продолжат стимулирующую монетарную политику, это может грозить миру последствиями, сопоставимыми с Великой депрессией 30-х годов прошлого века.