Внешний долг России достиг $471,4 млрд

С начала 2021 года внешний долг России вырос на $4 млрд и достиг $471,4 млрд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
Как сообщил регулятор, на динамику показателя «повлиял рост иностранной задолженности банковской системы». При этом внешний долг органов государственного управления и прочих секторов наоборот сократился.
Внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками, — констатировали в ЦБ.
Эксперты
В январе 2020 года Институт международных финансов США сообщил о рекордном росте мирового долга, который приблизился к отметке в $253 триллиона. Тем самым объём долга достиг 322% мирового ВВП и c тех пор продолжил расти. Сегодня соотношение госдолга к ВВП ещё более критическое — в США это 108%, Великобритании — 100,5%, в Японии — 240%. В зоне риска также развивающиеся страны — Ливан, Китай, Малайзия и Турция. Их внешний долг составляет 250% ВВП.
По мнению аналитиков, в результате кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, общая задолженность в три с половиной раза превысила объём мировой экономики. Если центральные банки продолжат стимулирующую монетарную политику, это может грозить миру последствиями, сопоставимыми с Великой депрессией 30-х годов прошлого века.