Мировую экологию предложили спасать по-новому

Глава Института международных финансов (IIF) Тим Адамс предложил бороться за мировую экологию при помощи международного рынка добровольных углеродных кредитов. Об этом пишет CNBS.

На сегодняшний день принцип действия углеродных кредитов отличается от механизма, где происходит торговля квотами на вредные выбросы. Кроме того, углеродные кредиты никак не регулируются властями и нет какой-то чёткой границы предельно допустимого уровня выбросов.

По новой инициативе предлагается направить заплаченные за кредиты деньги на финансирование программ по общему уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. То есть сами покупатели спонсируют развитие экологических технологий, тем самым снижая негативный эффект от своих выбросов, отмечается в сообщении.

Однако противники этой инициативы отмечают, что компании теряют стимул снижать вредное воздействие своего производства, так как они спонсируют сторонние экологические проекты.

По оценкам экспертов, уже через 30 лет мировой рынок торговли углеродными кредитами может достичь отметки в $100 млрд.

Ранее стало известно, что правительство выделит почти 2 млрд рублей на борьбу с загрязнением воздуха. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» регионы смогут получить субсидии на строительство и ремонт трамвайных и троллейбусных линий, а также на реконструкцию теплотрасс и газопроводов.