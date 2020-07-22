Документальный сериал о Хаяо Миядзаки перевели на русский язык

https://static.news.ru/photo/db662ca6-cc0a-11ea-8c90-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Японская телекомпания NHK добавила субтитры на русском языке к документальному сериалу о жизни и творчестве мультипликатора Хаяо Миядзаки. Он состоит из четырёх эпизодов продолжительностью около 50 минут.

Первые две части рассказывают о работе Миядзаки над картиной «Рыбка Поньо на утёсе». Документалист Каку Аракава показал, как художник работает над сюжетом и прописывает персонажей ленты.

Просмотр проекта, получившего название «10 лет с Хаяо Миядзаки», изначально был доступен только на английском, японском, испанском, тайском, китайском, турецком, французском, индонезийском и вьетнамском языках.

Ранее здание Kotaku опубликовало кадры мультфильма «Ая и ведьма», созданного по книге Earwig and the Witch Дианы Уинн Джонс, известной как создательница «Ходячего замка». Производством картины занимается студия Ghibli, основанная Хаяо Миядзаки.