Мало страдали: Познер назвал американцев бездуховной нацией

https://static.news.ru/photo/6c6a6c8e-acd5-11eb-b6aa-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Владимир Познер порассуждал о духовности русских, французов и американцев. Последних он назвал бездуховной нацией, предположив, что это связано с тем, «что они очень молодые и мало страдали», передаёт MK.RU.

Страдание он назвал обязательным условием духовности, которое «меняет содержание нации и её заботы».

Познер сравнил влияние религии на самоощущение человека. Он считает, что протестанты гораздо меньше замкнуты на Боге.

Если я протестант, Бог будто бы сидит со мною рядом, и я с ним разговариваю. Католицизм — это другое. А уж православие — совсем иное, — сказал журналист.

В православии, по его мнению, подчеркивается ничтожество человека перед Богом, а также подавляется стремление к успеху. Познер предположил, что именно это в РФ считается духовностью, и отметил, что такая трактовка ему не нравится.

Французов журналист считает гораздо более позитивными, чем русских, потому что у них есть прекрасное, но далеко не литературное выражение.

De merder — выйти из, простите, говна. И для французского менталитета очень характерно выходить из подобной ситуации, — добавил Познер.

Ранее российский телеведущий Владимир Познер заявил, что больше всего ценит несколько привлекательных качеств в человеке. Черты характера он назвал во время общения с поклонником. Он добавил, что уважает доброту, честность и порядочность. Однако после журналист уточнил, что ум, талант и мастерство для него всё-таки являются главными качествами. Телеведущий резюмировал, что эти характеристики одинаково привлекают его и в мужчинах, и в женщинах.

Недавно Познер рассказал, что его авторская передача на Первом канале подвергалась цензуре. Журналист также перечислил трудности в работе отечественных медиа. По его мнению, главная проблема в том, что в деятельность СМИ в РФ вмешивается государство. Комментируя ограничения, которым подвергается его проект, телеведущий пояснил, что не является штатным сотрудником канала и чаще всего работает дома. Он добавил, что не может приглашать в студию ряд интересных ему гостей.