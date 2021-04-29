Познер назвал самые привлекательные человеческие качества

https://static.news.ru/photo/36038f8a-a993-11eb-b0ee-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий Владимир Познер заявил, что больше всего ценит несколько привлекательных качеств в человеке. Черты характера он назвал во время общения с поклонником, передаёт сайт «Познер Online».

Больше всего ценю ум. Вообще, умный человек у меня вызывает всегда... нельзя сказать — симпатию, потому что есть умные очень и плохие люди, но всё-таки ум меня завораживает, — отметил журналист.

Он добавил, что уважает доброту, честность и порядочность. Однако после журналист уточнил, что ум и талант и мастерство для него всё-таки являются главными качествами. Телеведущий резюмировал, что эти характеристики одинаково привлекают его и в мужчинах, и в женщинах.

Накануне Познер рассказал, что его авторская передача на Первом канале подвергалась цензуре. Журналист также перечислил трудности в работе отечественных медиа. По его мнению, главная проблема в том, что в деятельность СМИ в РФ вмешивается государство. Комментируя ограничения, которым подвергается его проект, телеведущий пояснил, что не является штатным сотрудником канала и чаще всего работает дома. Он добавил, что не может приглашать в студию ряд интересных ему гостей.

Ранее сообщалось, что Познер пожаловался на неверную интерпретацию СМИ своих слов о том, что он не считает Пушкина русским писателем, и объяснил истинный их смысл. По его мнению, речь шла о характере поэта и его произведениях, а не о национальной принадлежности. Он добавил, что его высказывание о поэте исказили журналисты ради привлекающих внимание заголовков.