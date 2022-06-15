Буллинг глазами детей: почему кинохит «Невидимый мир» надо смотреть всем В российский прокат выходит номинировавшийся на «Оскар» фильм о школьной травле как зеркале взрослого мира

Фото: imdb.com

16 июня в российский прокат выходит бельгийский фильм «Невидимый мир», посвящённый теме школьного буллинга. Картина уже покорила Каннский кинофестиваль, оказалась в шорт-листе «Оскара» как «Лучший иностранный фильм», выиграла ряд европейских премий и получила 100% положительных рецензий на сайте профессиональных кинокритиков Rotten Tomatoes. NEWS.ru рассказывает, почему ленту стоит смотреть не только родителям и любителям арт-хауса.

Тема детской травли в школе занимает режиссёров по всему миру. Советским зрителям прекрасно знакома картина Ролана Быкова «Чучело» с Юрием Никулиным и 12-летней Кристиной Орбакайте или режиссёрский дебют Владимира Меньшова «Розыгрыш». Социальный механизм, где жертвой становится «слабый» ребёнок, которого задирают «злые», продемонстрирован, например, в «Белой ленте» Михаэля Ханеке. Каждый год голливудский конвейер предлагает несколько картин на социальную тему, но «Невидимый мир» качественно другой фильм. Это тихий рассказ для взрослых о храбрости маленького человека и безмолвной жестокости большого мира.

По сюжету семилетняя Нора (Майя Вандербек) впервые идёт в школу, где уже учится её старший брат Абель (Гюнтер Доре). На перемене она видит, как любимый брат, который только годом старше Норы, вместе со старшеклассниками травит младших. Девочка вмешивается, и тогда подростки переключаются на неё. Абель приходит на помощь младшей сестре и с этого момента оказывается целью и жертвой травли.

В конце дня отец детей (Саймон Кодри) замечает ссадины на лице сына. Но вместо правдивого ответа получает от Абеля ложь про неудачную игру в футбол. Каждый следующий день становится для мальчика повторяющимся кошмаром, который он старается молча вытерпеть в одиночку.

Фото: imdb.com

Зритель видит историю глазами Норы. Ей самой непросто привыкнуть к новым людям и порядкам в школе. К тому же она каждый раз видит, как старшего брата избивают впятером на лестнице или окунают головой в унитаз. Но попытки что-то изменить — докричаться до учителей или самого Абеля — оказываются бесполезными.

«Невидимый мир» — это полнометражный дебют бельгийского режиссёра и сценариста Лауры Вандал, которая впервые для себя берётся за социальную драму и сразу же предлагает глубокий анализ детской психологии. Сценарий женщина писала около пяти лет. По признанию режиссёра, ей мало было поговорить о буллинге с взрослой точки зрения. Вандал хотела максимально передать чувства детей. В процессе работы она прочитала множество книг о детской психологии, провела десятки интервью с учителями, учениками и их родителями, но самое необычное — позволила детям-актёрам менять сценарий.

Я объясняла им ту или иную ситуацию и обсуждала, как бы они в ней действовали. И в итоге мы часто приходили к тому, что уже было в сценарии, — вспоминает Вандал.

В начале работы над фильмом Лаура попросила детей сделать куклы своих персонажей, чтобы те научились отличать своё «я» от личностей героев. После они просто встречались и проговаривали детали сюжета. Иногда она просила детей нарисовать каждую сцену в блокнотике так, как они её видят, и показывала им перед съёмками. Таким образом, маленькие актёры прекрасно знали, как вести себя перед камерой. К тому же Вандал не боялась менять реплики по совету детей. По её словам, в фильме в основном звучат их собственные диалоги.

Мы не давали детям сценария. Мне было очень важно, чтобы их речь не превращалась во взрослый диалог, вложенный в детские уста, — признается Вандал.

В фильме отсутствует чёткая линия режиссёра. Зритель не понимает, какой точки зрения придерживались создатели, кому симпатизировали. Камера просто следует за девочкой и урывками запоминает самые интересные события дня. Так Нора знакомится со школьными подружками, учится ходить по бревну на уроке физкультуры, играет с одноклассницами во время обеденного перерыва или хоронит найденный на перемене труп птички. Однако радостное всё время смешивается с печальным.

Нора становится единственным свидетелем бесконечной травли брата. Учителя не имеют никакой власти над старшими школьниками, родители не могут пересекать границы учебного заведения, а сам Абель готов молча терпеть, чтобы не стало хуже.

Актёрская игра главных героев — крепкий костяк фильма. В картине очень мало слов, и дети вынуждены играть одними глазами. Когда им больно, страшно, когда они чувствуют себя растерянно или понимают, что бесполезно ждать помощи от взрослых. Насилие встраивается в повседневность, которую взрослые и дети почему-то не замечают и не пытаются как-то объяснить для себя.

Глубокие мысли помогает прочувствовать и операторская работа. Камера Фредерика Нуархома — фактически персонаж истории. Она парит на уровне детских глаз то нервным тиком, то плавными наездами в синеватой цветовой палитре, лишь изредка позволяя взрослому полностью сфокусироваться. Об общей картине мира зритель может только догадываться, внимательно следя за тем, как меняется лицо Норы. Вандал объяснила этот подход тем, что «всё невидимое — воображаемо».

Оригинальное название фильма — Un Monde, или просто — «Мир». Так режиссёр намекает, что происходящее выходит далеко за рамки детской площадки. В то же время международное название фильма — Playground — напротив, сосредотачивается на месте действия и личных переживаниях каждого зрителя. Таким образом, без единого патетического монолога, поучительного нравоучения и вывода мир девочки Норы становится зеркалом жизни взрослых.