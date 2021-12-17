«Юрий Никулин никогда не выступал в Кремле, его считали ненадёжным»

Гендиректор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин объяснил в беседе с NEWS.ru, почему его отец, народный артист СССР Юрий Никулин, со дня рождения которого 18 декабря исполнилось 100 лет, с осторожностью относился к власти и однажды пригрозил Михаилу Горбачёву тиграми. Сын Никулина признался, что несколько лет назад, оказавшись в патовой ситуации, и сам решился «попугать» власть, и рассказал, что из этого вышло.

«Отца любили, уважали, но опасались»

— Все знают, что Юрий Никулин коллекционировал анекдоты, в том числе политические. Ему, народному любимцу, разрешалось рассказывать их не на кухне, а, например, в Кремле?

— Что значит, разрешалось или не разрешалось? Тогда все вели себя достаточно осторожно. Потому что это могло плохо кончиться. Неприятности могли возникнуть не только у того, кто рассказывал, но и в его окружении.

Отец никогда не противопоставлял себя режиму, он не был диссидентом. Хотя прекрасно понимал, что происходит, как человек разумный и даже мудрый. Они объездили полмира с мамой, он имел возможность сравнивать. Естественно, всё было понятно. Но он себе никогда не позволял, даже в очень узком кругу, в семье, резкой критики режима, партии, постановлений. Он всегда был благодарен стране за то, что она для него сделала.

Максим Никулин Сергей Булкин/NEWS.ru

— И был членом партии.

— Да, он вступил в партию в 1941 году и не жалел об этом даже в перестроечные времена. Потому что были совершенно другие принципы и посылы. И он вступил не потому что все вступали. И я вступил — я был членом партии, потому что это было необходимо. Я работал в идеологической структуре, и без этого было нельзя. Если я хотел дальше двигаться. Не по карьере, я имею в виду творчество. А отец — нет, для него это было достаточно органично.

Политические анекдоты все рассказывали — на кухнях, за столом. Даже какие-то намёки позволялись некоторым со сцены, с экрана. Но отец... нет. Да его, понимаете, на эти сцены-то и не звали.

Он ни разу не был приглашён в Кремль на концерты, в отличие о других артистов. Его не звали. Потому что в нём была какая-то ненадёжность. С их точки зрения.

Всё было хорошо, нормально. Отца любили и уважали: всенародный герой, народный артист. Но какая-то опаска была: чёрт его знает, ну клоун же, что от него ждать, непонятно.

Максим Никулин Сергей Булкин/NEWS.ru

— А вас приглашали в Кремль?

— И меня туда, кстати, тоже не приглашали. Даже когда я работал журналистом и надо было ехать на съёмки в Кремль, руководитель спрашивал: «А кто дежурный?» Ему отвечали: «Никулин». «Не надо его, — говорил он. — Давайте этого пошлем, он чётко сделает по ТАССу текстик». Хотя я был дисциплинированный и лишнего не позволял. Но подтекстик есть. И, наверное, у людей руководящих, тем более по тем временам, напуганных жизнью и прочим, это чувствовалось.

«Отец был скромным и тактичным, но иногда прорывалось»

— А в повседневной жизни, не в Кремле, Юрий Никулин с Брежневым, другими власть имущими встречался?

— Ага, шёл отец по улице — и тут Брежнев... Нет, с Брежневым не встречался. С Горбачёвым — встречался, с Чубайсом, с Ельциным был знаком. А так он не сильно тяготел к знакомствам с власть имущими.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Тем не менее однажды, в перестройку, когда цирку перестали выделять финансирование на питание животным, Юрий Никулин пригрозил Горбачёву, что выпустит тигров на правительство. И в цирк доставили мясо — по личному распоряжению Горбачёва.

— Это, кстати, достаточно нетипичная для него история. Потому что он не очень любил эту свою силу, которая у него была за плечами — силу славы, известности, популярности и влияния. Он никогда её старался не использовать, не применять, будучи человеком и скромным, и тактичным. А в какие-то моменты прорывалось, и это было неожиданно для очень многих. Но тут другое.

Я недавно переслушал в Интернете полное его выступление в Моссовете (где прозвучала угроза выпустить тигров. — NEWS.ru).

Обычно он ничего не репетировал — импровизировал. А тут явно готовился. Это видно, мне это видно как человеку, который его знает хорошо. Он очень грамотно выстроил выступление.

Я использовал, кстати, этот приём несколько лет назад. Когда нам выкатили сумасшедшие цены за аренду цирка (здание на Цветном бульваре принадлежит городу, и в 2013 году правительство Москвы решило поднять арендную плату. — NEWS.ru), мы собрались здесь и решили, что это, неинтеллигентно выражаясь, пятая точка полная. Впору было цирк закрывать — мы не потянули бы такие деньги. То есть нет, такие деньги мы заработаем, но не останется ничего после оплаты аренды — ни на программу, ни на номера, ни на гастроли. И что мы будем делать, что будем показывать?

И тут позвонили коллеги из РИА Новости, поинтересовались планами. И я абсолютно сознательно говорю: «Планы какие? Цирк закрывать к хренам собачьим». Спросили, что буду делать.

Я во Францию уеду — и во Франции будет Московский цирк Никулина. Если это кого-то устраивает, — ответил я.

Через два часа из мэрии позвонили: «Мы вас ждём к шести часам, приезжайте, пожалуйста».

— И вопрос был решён?

— Да, за 10 минут. Иногда надо «пугануть». Я понимаю, что люди на определённом посту эти вопросы не решают. Им докладывают — они подписывают. А они не всё понимают. Цирк Никулина занимает помещение в несколько тысяч квадратных метров в центре Москвы, а платит копейки. Это неправильно, наверное, с их точки зрения. Но у нас не супермаркет, не торговый центр, а совсем другая история, в которую нужно вникнуть. И индивидуально подходить к этому.