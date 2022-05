Дядя Оскар: кто и как 95 лет назад придумал главную кинопремию мира Что вручали победителям до появления золотой статуэтки и почему приз стал не только самой желанной, но и самой спорной наградой кинематографистов

Ровно 95 лет назад президент компании Metro-Goldwyn-Mayer Луис Майер основал Американскую академию киноискусства, члены которой почти 100 лет выделяют значимые работы в киноиндустрии и награждают победителей фирменными золотыми статуэтками. NEWS.ru рассказывает о премии «Оскар», которая за долгое существование стала не только самой желанной, но и самой спорной наградой кинематографистов.

«Благотворительный отзыв» вместо «Оскара»

Идея создания первой киноакадемии США появилась в ноябре 1926 года у президента студии Metro-Goldwyn-Meyer (MGM) Луиса Майера. Он решил укрепить авторитет своей компании и объединить под собственным началом все значимые американские киностудии того времени. В представлении Майера этот орган влияния выглядел как частный клуб кинопродюсеров. 4 мая 1927 года он получил официальное название — Академия кинематографических искусств и наук.

Через неделю, 11 мая 1927-го, во время торжественного открытия в бальном зале отеля Biltmore в Лос-Анджелесе членами элитного киноклуба стал 231 человек. Они заплатили $100 в качестве вступительного взноса и выбрали первого президента — крупнейшую звезду эпохи немого кино Дугласа Фербенкса.

Историк Эмануэль Леви в книге All About Oscar: The History and Politics of the Academy Awards пишет, что первая система «наград за заслуги» появилась в июле 1928 года. Согласно Леви, каждый член клуба отдавал голос в той номинации, к которой имел отношение «по долгу службы: актёр — в мужской и женской роли, режиссёр — в режиссёрской работе».

Первая церемония награждения киноакадемии прошла 16 мая 1929 года в отеле Hollywood Roosevelt Hotel в Лос-Анджелесе. Участниками праздничного ужина стали 270 человек. Билет на вечер стоил $5, а церемония длилась всего 15 минут. До появления фирменной статуэтки победители получали так называемый благотворительный отзыв, о присуждении которого знали за три месяца до торжества.

Первых лауреатов выбирали в 12 категориях, в каждой из которых было представлено по три-четыре номинации: лучший фильм года, лучший драматический режиссёр, лучший комедийный режиссёр, лучшие титры к немому фильму и так далее. Специальные премии вручались за особые достижения в киноискусстве.

В 1930 году академики представили номинации, которые в настоящее время признаны каноническими: лучший фильм, лучший режиссёр, лучшие исполнители мужской и женской ролей, лучший сценарист, лучший оператор и лучшая работа со звуком. Стали вручаться премии за научно-технические достижения в области кино, а с 1932 года — за анимационные и короткометражные фильмы.

Несколько лет администрация киноакадемии сообщала журналистам информацию о будущих победителях накануне церемонии. Однако в 1940 году газета Los Angeles Times опубликовала список победителей на первой полосе вечернего выпуска, и прибывающие на церемонию знаменитости могли приобрести газету у разносчиков на бульваре Hollywood. После этого киноакадемия стала скрывать имена лауреатов в запечатанных конвертах.

«Оскар» из бронзы и гипса

Знаменитую статуэтку впервые вручили в 1931 году. Дизайн разработал художник компании MGM Седрик Гиббонс, которому принадлежит набросок рыцаря с мечом в руках. Саму награду создал скульптор Джордж Стэнли.

Первую партию рыцарей отлили из бронзы. Каждый был 34 см в высоту и весил 3 кг 850 граммов. Но во время Второй мировой войны их пришлось заменить гипсовыми: весь металл уходил на нужды фронта. Только в начале 1950-х рыцарей снова стали делать из сплава сурьмы и олова, а в 2016-м — из бронзы с золотым покрытием.

Впервые слово «Оскар» официально произнесли только во время шестой церемонии. По сей день доподлинно неизвестно, кто первым дал имя бронзовому рыцарю. Есть версия, что изображённый на статуэтке образ напомнил актрисе Бетт Дейвис её супруга Хармона Оскара, о чём она сразу рассказала журналистам.

А обозреватель лос-анджелесской газеты Сидни Сколски писал, что сотрудники академии так назвали статуэтку, когда их библиотекарь Маргарет Херрик сравнила безликую фигуру со своим дядей Оскаром. Позже Сколски признался, что эта история сильно облегчила работу прессе — у статуэтки появилось имя и личность.

По задумке Луиса Майера после вручения наград победители не могли сразу забирать статуэтки домой. Сначала лауреат подписывал документ, согласно которому в случае продажи «Оскара» право первого покупателя принадлежало сотрудникам академии, причём всего за $1. И только в случае отказа приз можно было выставлять на аукцион.

Голый хиппи и отдельная комната для темнокожих

Всю историю премии «Оскар» сопровождают скандалы. Даже перед первой церемонией члены комиссии долго не могли договориться, присуждать ли победу фильму «Певец из джаза». Это была одна из первых звуковых картин в мире, которая, по словам Эммануэля Леви, произвела «эффект разорвавшейся бомбы».

В 1974 году во время объявления номинантов в категории «Лучший фильм» на сцену неожиданно поднялся голый мужчина и начал показывать непонятные жесты. Присутствовавшая на сцене актриса Элизабет Тейлор не смогла произнести ни слова. Но соведущий церемонии Дэвид Нивен разрядил обстановку саркастической фразой, что «единственная волна смеха, которую этот человек вызовет в жизни, будет связана с тем, что он снимет штаны и покажет свои недостатки». Неизвестным оказался Роберт Опель — фотограф, активный член движения хиппи, художник и гей-активист, уже прославившийся неоднократным нарушением общественного порядка.

Не раз во время церемоний звучали обвинения в расовой дискриминации. В 1940-м Хэтти МакДэниэлв победила в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль служанки в культовой картине «Унесённые ветром». Это был первый случай, когда награду присудили темнокожей актрисе. Но даже в тот исторический день Хэтти находилась в отдельной части зала.

Обвинения в предвзятости и признания киноакадемиков

Сегодня проблема расизма на «Оскаре» приобрела противоположное значение. Кинокритики не раз обвиняли академию в ярко выраженной предвзятости по жанрам и темам. В связи с этим появилось понятие oscar bait. Так называют фильмы, снятые с расчётом на получение награды.

Последние десятилетия киноакадемики отдают предпочтение фильмам, рассказывающим о расизме, социальных проблемах, правах меньшинств и исторических трагедиях. В 2014 году журнал The Hollywood Reporter провёл анонимный опрос членов жюри «Оскара» и обнаружил, что большинство из них смотрит не все номинированные фильмы. Двое членов киноакадемии признались, что голосовали за фильм «12 лет рабства» из-за его антирасистской темы, хотя сам фильм не видели.

Ещё одна «оскароносная» тема — холокост. Журналисты Los Angeles Times подсчитали, что из 25 номинированных фильмов об этой трагедии 21 картина получила «Оскар». Согласно исследованию, 89% «лучших фильмов» и 85% номинантов относятся к жанру драмы. Начиная с 2010 года, семь «лучших фильмов» были основаны на биографиях и реальных событиях. В 2015 и 2016 годах такие картины составили половину номинантов на «лучший фильм».

Кроме того, фантастика, ужасы и боевики, как правило, получают награды только за спецэффекты и иные технические достижения. За всю историю премии среди победителей в номинации «Лучший фильм» нет ни одного научно-фантастического фильма, и только однажды «Оскар» получила картина в жанре фэнтези — «Властелин колец: Возвращение короля».

Исторические эпосы, такие как «Бен-Гур» и «Гладиатор», в прошлом часто получали «Оскары», но в XXI веке окончательно уступили лидерство драмам и биографиям. Такая же судьба постигла и комедии, которые часто получали награды в середине XX века и почти исчезли из претендентов на «лучший фильм» в конце XX — начале XXI века.