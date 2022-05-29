Лучшим режиссёром 75-го Каннского кинофестиваля стал южнокореец Пак Чхан Ук Приз за лучшую режиссуру на 75-м Каннском кинофестивале получил южнокореец Пак Чхан Ук

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Приз за лучшую режиссуру на 75-м каннском кинофестивале получил южнокорейский режиссёр Пак Чхан Ук с кинокартиной «Решение расстаться». Об этом говорится в Twitter кинофестиваля.

Фильм повествует о детективе, который приезжает в горную деревушку, чтобы расследовать смерть мужчины, упавшего со скалы. Вдова покойного сотрудничает со следствием, но чем дальше продвигается дело, тем больше детектив её подозревает и тем сильнее влюбляется.

Пак Чхан Ук является многократным лауреатом международных наград в области кино. Его фильм «Олдбой» получил Гран-при Канн в 2004 году, а картина «Жажда» была награждена Призом жюри на Каннском фестивале в 2009 году.

Ранее сообщалось, что «Золотую пальмовую ветвь» Канн в этом году получила картина шведского режиссёра Рубена Эстлунда «Треугольник печали».