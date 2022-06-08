Орбакайте оправдалась, почему вышла замуж не в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советская и российская эстрадная певица, актриса Кристина Орбакайте

Российская певица Кристина Орбакайте рассказала, почему сыграла свадьбу с Михаилом Земцовым в Майами. Причиной послужила сложная бюрократическая система в России, поделилась она изданию МК.

Немаловажным оказалось и то, что ее избранник не имеет российского паспорта.

У меня просто не было такого количества времени и нервов, чтобы собрать необходимое количество бумаг, справок, анализов и тому подобных вещей, положенных в том случае, если ты выходишь замуж за иностранца, — поведала Орбакайте.

Также она рассказала, что процесс оформления брака в США занял два дня, и никаких дополнительных трудностей пара не испытала.

Не было такой задачи поставлено: только в Москве! В Майами все оформление заняло два дня. Проблем нет! Мы с Михаилом подали заявление, расписались. Хочешь — есть свидетели, хочешь — нет. Я очень рада, что все именно так получилось, — поделилась дочь Аллы Пугачевой.

На сегодняшний день пара продолжает жить в Майами, где Михаил Земцов ведет свой бизнес. Несмотря на это, минувшей весной Орбакайте дала несколько концертов в России.

Напомним, родители Кристины Орбакайте, Алла Пугачева и Максим Галкин, уехали в Израиль после объявления военной операции на территории Украины. Выступая перед местной публикой, Галкин рассказал, что «можно уже не уезжать».