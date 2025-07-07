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07 июля 2025 в 12:58

Психотерапевт оценила идею создать список разрешенных в России имен

Психотерапевт Максимова назвала крайностью создание списка разрешенных в РФ имен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Создание списка разрешенных в России имен является крайностью, которая по сути лишит граждан выбора, заявила «Вечерней Москве» психотерапевт Алина Максимова. Так она отреагировала на соответствующую разработку в Госдуме, которая призвана дополнительно защитить детей от буллинга.

Есть две крайности: составлять список имен, лишая людей выбора и предпочтений, и называть детей странно, не учитывая традиции страны, где вырос ребенок, и неудобства, которые может создать необычное имя, — высказалась Максимова.

По ее мнению, имя как важная составляющая личности человека должно нести в себе культурный контекст. Для профилактики буллинга нужно не ограничивать выбор людей в имени для ребенка, а повышать психологическую грамотность населения. Немаловажно также объяснить всем школьным психологам, как важно предотвращать травлю, заключила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что в России готовится список разрешенных в стране имен. Она подчеркнула, что эта мера необходима, чтобы дети не получали имен, с которыми им будет сложно жить.

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