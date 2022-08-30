Безруков привёл жену на драму «Недетский дом» с Охлобыстиным: фото премьеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Сергей Безруков с женой Анной Матисон на премьере фильма «Недетский дом» в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля

В столице в рамках ММКФ состоялась премьера драмы режиссера Михаила Расходникова «Недетский дом» о сложных судьбах детей, от которых отказались собственные родители. В прокат картина выйдет 15 сентября.

Показ посетили актриса Эвелина Блёданс, певица Анна Калашникова, юмористка Елена Борщёва и многие другие российские звезды. Актер Сергей Безруков пришел на премьеру вместе с женой режиссером Анной Матисон, с супругой Мариной Ичетовкиной был замечен и певец Владимир Лёвкин.

Главную роль в фильме «Недетский дом» исполнил Иван Охлобыстин. Он сыграл директора казённого учреждения, где живут дети, оказавшиеся ненужными своим родителям. Одну из ключевых ролей в драме исполнил Александр Панин — сын покойного актера Андрея Панина. «Недетский дом» станет дебютной работой начинающего артиста.

В основу сценария картины легла книга «Недетский дом», которую написал врач-психиатр Андрей Петрушин. Он два года проработал в детском доме и рассказал об отношениях, царящих в российских приютах.

Кадры премьеры фильма «Недетский дом» — в галерее NEWS.ru.