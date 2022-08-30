В столице в рамках ММКФ состоялась премьера драмы режиссера Михаила Расходникова «Недетский дом» о сложных судьбах детей, от которых отказались собственные родители. В прокат картина выйдет 15 сентября.
Показ посетили актриса Эвелина Блёданс, певица Анна Калашникова, юмористка Елена Борщёва и многие другие российские звезды. Актер Сергей Безруков пришел на премьеру вместе с женой режиссером Анной Матисон, с супругой Мариной Ичетовкиной был замечен и певец Владимир Лёвкин.
Главную роль в фильме «Недетский дом» исполнил Иван Охлобыстин. Он сыграл директора казённого учреждения, где живут дети, оказавшиеся ненужными своим родителям. Одну из ключевых ролей в драме исполнил Александр Панин — сын покойного актера Андрея Панина. «Недетский дом» станет дебютной работой начинающего артиста.
В основу сценария картины легла книга «Недетский дом», которую написал врач-психиатр Андрей Петрушин. Он два года проработал в детском доме и рассказал об отношениях, царящих в российских приютах.
Кадры премьеры фильма «Недетский дом» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Съемочная группа на премьере фильма «Недетский дом» в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елена Борщёва на премьере фильма «Недетский дом» в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Полина Ватага на премьере фильма «Недетский дом» в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Владимир Левкин с супругой актрисой Мариной Ичетовкиной на премьере фильма «Недетский дом» в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продюсер Александр Калушкин на премьере фильма «Недетский дом» в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Олег Васильков на премьере фильма «Недетский дом» в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Илья Рязанов (справа) на премьере фильма «Недетский дом» в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Эвелина Бледанс на премьере фильма «Недетский дом» в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Калашникова на премьере фильма «Недетский дом» в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля