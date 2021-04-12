Вдову Андрея Панина заподозрили в алкоголизме и связи с женщиной

https://static.news.ru/photo/5b8eb24a-9bea-11eb-afbc-96000091f725_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Вдова российского актёра Андрея Панина Наталья Рогожкина могла иметь связь с известным шеф-поваром Анной Рязанской. Недавно в Instagram последней появился пост, в котором она написала: «Я люблю алкоголь, и она любит. Я люблю страсть, и она любит. Ура новой жизни!».

Позднее пост был удалён, а Рязанская написала, что её якобы взломали. Однако, StarHit со ссылкой на информаторов утверждает, что Наталью неоднократно ранее видели в компании шеф-повара Анны Рязанской. Они вместе «проводили время за бокалом» в Испании.

Я видел изрядно пьяных Аню и Рогожкину в середине ноября 2018 года в одном из барселонских ресторанов. С момента смерти Андрея Панина прошло уже довольно много времени. И Наташа совершенно не выглядела как безутешная вдова, — рассказал изданию каталонский информатор Сергей Моисеев.

Он также сообщил, что навёл справки и узнал, что Панин и Рогожкина не просто не ладили, но собирались разводиться, так как у Андрея появилась «новая любовь».

Но Панин при странных обстоятельствах погиб. Рогожкина была в это время на съёмках, откуда вернулась уже богатой вдовой. Ей вроде бы досталось всё — их квартиры, загородный дом, машина, деньги на счетах, — цитирует Моисеева StarHit.

Андрей Панин погиб в 2013 году. В браке у актёров родились двое сыновей. Они сейчас на воспитании у бабушки по материнской линии. Друг семьи рассказал прессе, что старший мальчик Александр вырос у бабушки — учительницы в элитной столичной школе, а младшим 12-летним Петей занимается няня.

В октябре прошлого года NEWS.ru писал, что в СМИ появились слухи, что 46-летняя вдова актёра нашла себе нового мужчину. Это друг семьи Геннадий Русин.