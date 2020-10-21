Друзья вдовы Андрея Панина рассказали о новом романе актрисы

https://static.news.ru/photo/222a2c50-1413-11eb-a17e-fa163e074e61_660.jpg Наталья Рогожкина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Вдова актёра Андрея Панина Наталья Рогожкина, похоже, нашла себе нового мужчину. Заслуженный артист России погиб семь лет назад при невыясненных обстоятельствах и с тех пор его жена вела довольно замкнутый образ жизни.

Утрата мужа полностью изменила рыжеволосую эффектную актрису как внутренне, так и внешне. несколько лет о её личной жизни не было ничего известно, пишет StarHit. Рогожкина подстриглась, стала более строгой и сдержанной.

Однако, актриса Дарья Юрская, чьи дети дружат с детьми Панина, рассказала, что у 46-летней Рогожкиной появился новый избранник. Это не близкий друг семьи Геннадий Русин, которого прочили в женихи актрисе родители Панина — это совершенно другой человек, говорит Юрская.

Не дай Бог пережить, что выпало на ее долю. Я рада, что сейчас Наташа не одна, у нее появился мужчина! И это вовсе не Геннадий Русин, как смешно писали в газетах, а другой человек. Но это не моя тайна, так что раскрывать ее не буду, — рассказала изданию приятельница вдовы Панина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова актёра Алексея Баталова 85-летняя Гитана Леонтенко и его больная ДЦП 52-летняя дочь Мария остались без недвижимости и средств к существованию. По словам вдовы актёра, в произошедшем виновны друзья Алексея Баталова актриса Наталья Дрожжина и её муж Михаил Цывин.