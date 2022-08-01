«Лёвкин — это никто»: директор «На-На» опроверг планы возрождения группы Директор «На-На» Фроликов назвал мифом новость о возвращении золотого состава группы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Владимир Лёвкин

Директор группы «На-На» Виталий Фроликов назвал мифом появившуюся в СМИ информацию о возвращении на сцену золотого состава коллектива. В беседе с NEWS.ru он опроверг слова экс-солиста бойз-бенда Владимира Лёвкина о планах воссоединения группы на сентябрьском концерте в Москве, приуроченном к 55-летнему юбилею музыканта. Фроликов заявил, что «Лёвкин — это никто» и что ни ему, ни продюсеру Бари Алибасову о «мифическом возрождении „На-На“ ничего не известно».

По словам бессменного директора «На-На» Виталия Фроликова, который работает в «На-На» более 30 лет, о возрождении коллектива «не может идти речи, поскольку группа и не умирала». Он отметил, что «На-На» в нынешнем составе (Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов и Михаил Игонин. — NEWS.ru) «прекрасно себя чувствует и успешно гастролирует».

Фроликов заявил, что ни ему, ни продюсеру Бари Алибасову ничего не известно о «мифическом возрождении» золотого состава группы, о котором ранее сообщил экс-солист Владимир Лёвкин. Таким образом музыкант анонсировал свой юбилейный сентябрьский концерт в одном из столичных клубов. Золотым составом поклонники называют «На-На» образца 1990-х: Владимира Лёвкина, Владимира Политова, Владимира Асимова и Вячеслава Жеребкина.

Лёвкин — это никто. Он работал в «На-На» более 20 лет назад. И кто такой Асимов, я также не знаю. Если кто-то и запланировал мифическое возрождение, мне об этом ничего не известно, — подчеркнул Виталий Фроликов.

Жена Владимира Левкина Марина, которая занимается организацией концерта супруга, подтвердила NEWS.ru, что воссоединение некоторых участников «На-На» на сцене планировалось как разовая акция. Но сейчас «группа поставила на паузу свое решение».

Артисты — народ такой: сегодня говорят, что придут, а завтра — что не придут. То, что сам Лёвкин придет — это точно, — пообещала Марина Лёвкина.

По ее мнению, «золотой состав — это вопрос вкуса»: для одних поклонников это «именно состав образца 1990-х, для других — нынешний».

Ранее музыкант, продюсер, основатель группы «Парк Горького» Стас Намин огласил имена новых участников музыкального коллектива и рассказал о планах возрожденного коллектива. Однако, как выяснил NEWS.ru, не все разделяют позитивный настрой продюсера на будущее. По мнению гитариста и бывшего лидера-вокалиста «Парка Горького» Алексея Белова, обновленная версия коллектива «вряд ли просуществует долго и рано или поздно развалится».