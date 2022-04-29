Певица Калашникова потребовала 100 млн рублей от Chanel

Певица Анна Калашникова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Анна Калашникова в беседе с KP.RU рассказала, что подала иск в суд на Chanel из-за официального запрета компании носить вещи бренда на территории России. Она требует у модного дома компенсации в размере практически 100 млн рублей.

Я решила бороться потому, что мне надоело лицемерие Запада. Эти люди то и дело говорят о равноправии и толерантности, но при этом совершают чудовищные выпады в сторону русских, — высказалась Калашникова.

Она напомнила, что в сериале «И просто так» русскую девушку назвали проституткой. Певица предположила, что это произошло из-за того, что «русские женщины самые красивые в мире». По её словам, запрет Chanel напрямую связан с травлей россиян по всему миру. Калашникова планирует передать полученные деньги на благотворительность. Часть средств пойдёт на поддержку беженцев из ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно, что магазины Chanel за рубежом продолжают продавать клиентам из России люксовые товары, но перед получением желанной покупки россиянам придётся подписать бумагу об отказе вывозить его в Россию. Одним из «осуждающих» стала музыкальный продюсер Яна Рудковская.