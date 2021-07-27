Сергей Безруков в шестой раз станет отцом

Актёр Сергей Безруков удивил своих фанатов неожиданной новостью. По его словам, он собирается стать отцом в шестой раз, усыновив ребёнка из детского дома. Об этом артист рассказал в интервью для YouTube-шоу «Света вокруг света».

Мы с Аней (супруга артиста Анна Матисон. — NEWS.ru) решили, что усыновим ребёнка, когда Василию исполнится годик, чтобы были погодки. <...> В детском доме совсем маленькие дети есть, которые даже не плачут ночью, потому что знают: к ним никто не придёт. Это ужасно, — заявил Безруков.

Актёр отметил, что на его решение об усыновлении во многом повлияла работа с фондом «Измени одну жизнь». Безруков снимает благотворительные ролики и публикует в социальных сетях, рассказывая о детях, у которых нет родителей. Артист признался: «заваливание» сирот сладостями и игрушками приводит лишь к тому, что дети привыкают к развлечениям и перестают их ценить. Сиротам необходимо прежде всего общение, теплота и забота. Иначе в будущем им, вероятно, будет сложно создать собственную полноценную семью без представления о том, как она должна выглядеть.

Ранее артист объяснил причину развода с бывшей женой, актрисой Ириной Безруковой, в браке с которой у него не было детей, похвастался рождением своего пятого ребёнка, Василия, и показал лицо сына.

NEWS.ru составил топ-10 многодетных звёздных семей России, куда по праву вошёл и Сергей Безруков.