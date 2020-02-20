https://static.news.ru/photo/a524ece2-53b8-11ea-8220-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Khoury/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У американского актёра Элайджи Вуда родился ребёнок. 39-летний артист стал отцом впервые.

Возлюбленная Вуда, датский продюсер Метте-Мари Конгсвед, родила мальчика, сообщает Daily Mail.

Пара встречается уже три года, однако об официальной помолвке пока не объявляла. Актёр ранее никогда не был женат.

Как писал NEWS.ru, Элайджа Вуд исполнил танец из клипа на песню Skibidi в компании с авторами композиции, группой Little Big. Это произошло в Лос-Анджелесе, на премьере фильма «Иди к папочке», в котором артист сыграл главную роль.