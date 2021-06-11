Tesla рассказала, когда снова начнёт принимать оплату биткоинами

https://static.news.ru/photo/3d430bfa-ccc4-11eb-b68c-96000091f725_660.jpg Tesla Фото: pixabay

Американская компания по производству электроавтомобилей Tesla вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной, заявил глава компании Илон Маск. Об этом пишет РИА Новости.

Компания перестала принимать биткоины, когда выяснилось, что для её майнинга используется ископаемое топливо. Это вызвало резкое падение стоимости криптовалюты — на треть с апрельского исторического максимума.

Инвесторы испугались, что Tesla начнёт сливать криптовалюту на рынок, но Маск тогда успокоил, что распродавать свои биткоины компания не планирует. Падение чуть смягчилось.

Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы. Это может быть чревато созданием параллельной зеркальной системы, заявил ранее экс-замглавы Минфина РФ, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин.

Он отметил, что у криптовалют есть только механизм реестров и доверие к компьютерному алгоритму. И никто не может гарантировать, что в ближайшем будущем не появится новый параллельный биткоин, который обесценит уже существующий.

При этом в мире появилась страна, которая официально узаконила биткоин как платёжное средство. Парламент Сальвадора принял закон, приравнивающий криптовалюту к остальным платёжным средствам государства.