Глава международного банка назвал главный риск биткоина

https://static.news.ru/photo/18bc5236-c9b4-11eb-bea3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы. Это может быть чревато созданием параллельной зеркальной системы, заявил РИА Новости экс-замглавы Минфина РФ, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин.

Что касается криптовалюты, то я не вижу здесь экономической основы — за валютой должен стоять Центральный банк, доверие к стране, — сообщил Панкин.

Он отметил, что у криптовалют есть только механизм реестров и доверие к компьютерному алгоритму. И никто не может гарантировать, что в ближайшем будущем не появится новый параллельный биткоин, которая обесценит уже существующий. По мнению банкира, «ещё рано развлекаться биткоинами», так как в этой сфере очень велик непредсказуемый риск.

Ранее сообщалось, что парламент Сальвадора принял закон, приравнивающий криптовалюту к официальным платёжным средствам. В течение трёх месяцев в этой небольшой стране Центральной Америки будет создана инфраструктура, которая позволит принимать такие платежи.

Президент Сальвадора Найиб Букеле уже сообщил, что подпишет документ в ближайшее время, после чего тот вступит в силу. Он подчеркнул, что криптовалюта будет законным платёжным средством наравне с американским долларом.