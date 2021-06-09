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Глава международного банка назвал главный риск биткоина

09:13, 10 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы. Это может быть чревато созданием параллельной зеркальной системы, заявил РИА Новости экс-замглавы Минфина РФ, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин.

Что касается криптовалюты, то я не вижу здесь экономической основы — за валютой должен стоять Центральный банк, доверие к стране, — сообщил Панкин.

Он отметил, что у криптовалют есть только механизм реестров и доверие к компьютерному алгоритму. И никто не может гарантировать, что в ближайшем будущем не появится новый параллельный биткоин, которая обесценит уже существующий. По мнению банкира, «ещё рано развлекаться биткоинами», так как в этой сфере очень велик непредсказуемый риск.

Ранее сообщалось, что парламент Сальвадора принял закон, приравнивающий криптовалюту к официальным платёжным средствам. В течение трёх месяцев в этой небольшой стране Центральной Америки будет создана инфраструктура, которая позволит принимать такие платежи. 

Президент Сальвадора Найиб Букеле уже сообщил, что подпишет документ в ближайшее время, после чего тот вступит в силу. Он подчеркнул, что криптовалюта будет законным платёжным средством наравне с американским долларом.

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