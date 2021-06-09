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Первая в мире страна узаконила биткоин как платёжное средство

10:33, 09 июня 2021
Фото: Martin Wagner via imago-images.de/Global Look Press

Парламент Сальвадора принял закон, приравнивающий криптовалюту к официальным платёжным средствам. В течение трёх месяцев в этой небольшой стране Центральной Америки будет создана инфраструктура, которая позволит принимать такие платежи. Об этом сообщается в Twitter парламента.

На сессии был принят закон, по которому Сальвадор принимает биткоин в качестве законной валюты, — говорится в сообщении.

Президент Сальвадора Найиб Букеле уже сообщил, что подпишет документ в ближайшее время, после чего тот вступит в силу. Он подчеркнул, что криптовалюта будет законным платёжным средством наравне с американским долларом.

Правительство также планирует создать официальный криптокошелёк, где будут храниться биткоины на сумму в $150 млн, чтобы гарантировать возможность мгновенного обмена криптовалюты на доллары.

Ранее хакеры Anonymous объявили войну американскому предпринимателю и главе Tesla Илону Маску из-за влияния на биткоин с помощью заявлений в Twitter. По их словам, Маск относится с пренебрежением к инвестициям простых граждан. В своём заявлении Anonymous отметили, что глава Tesla «своими истериками» издевается над инвесторами.

22 мая Маск заявил на своей странице в Twitter, что сейчас идёт «битва» между бумажными деньгами и криптовалютой. По его словам, он на стороне последней.

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