Первая в мире страна узаконила биткоин как платёжное средство

https://static.news.ru/photo/38eea4d6-c8f7-11eb-af33-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Wagner via imago-images.de/Global Look Press

Парламент Сальвадора принял закон, приравнивающий криптовалюту к официальным платёжным средствам. В течение трёх месяцев в этой небольшой стране Центральной Америки будет создана инфраструктура, которая позволит принимать такие платежи. Об этом сообщается в Twitter парламента.

На сессии был принят закон, по которому Сальвадор принимает биткоин в качестве законной валюты, — говорится в сообщении.

En la #SesionPlenaria7 , con 62 votos, #LaNuevaAsamblea aprobÃ³ la #LeyBitcoin con la que El Salvador adopta el #Bitcoin como moneda de circulaciÃ³n legal. pic.twitter.com/7IToTmnCwv — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) June 9, 2021

Президент Сальвадора Найиб Букеле уже сообщил, что подпишет документ в ближайшее время, после чего тот вступит в силу. Он подчеркнул, что криптовалюта будет законным платёжным средством наравне с американским долларом.

Правительство также планирует создать официальный криптокошелёк, где будут храниться биткоины на сумму в $150 млн, чтобы гарантировать возможность мгновенного обмена криптовалюты на доллары.

Ранее хакеры Anonymous объявили войну американскому предпринимателю и главе Tesla Илону Маску из-за влияния на биткоин с помощью заявлений в Twitter. По их словам, Маск относится с пренебрежением к инвестициям простых граждан. В своём заявлении Anonymous отметили, что глава Tesla «своими истериками» издевается над инвесторами.

22 мая Маск заявил на своей странице в Twitter, что сейчас идёт «битва» между бумажными деньгами и криптовалютой. По его словам, он на стороне последней.