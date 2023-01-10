Сбербанк повысил ставку по базовым ипотечным программам Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье до 10,9%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сбербанк 10 января повысил ставки по программам ипотеки на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка по ним теперь составляет 10,9% годовых, сообщается на сайте банка.

В кредитной организации причиной изменения ставок назвали «текущие рыночные условия».

Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам, — отметили в банке.

При этом остались неизменными ставки по программам с государственной поддержкой. В частности, минимальная ставка по льготной ипотеке составит от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке.

Ранее правительство России продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной ипотеки. Возможность получить льготный кредит по ставке 8% будет доступна до 1 июля 2024. Ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне 6%. Такой заем теперь смогут взять семьи с двумя детьми до 18 лет, ранее участвовать в программе могли только семьи, в которых как минимум один ребенок был рожден после 1 января 2018 года.