В России продлили действие льготной ипотеки Правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года

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Правительство России продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной ипотеки, сообщает пресс-служба кабмина. Возможность получить льготный кредит по ставке 8% будет доступна до 1 июля 2024. Ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне 6%. Такой заем теперь смогут взять семьи с двумя детьми до 18 лет, ранее участвовать в программе могли только семьи, в которых как минимум один ребенок был рожден после 1 января 2018 года. Максимальный размер кредита по льготным ипотечным программам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей и 6 млн рублей — для остальных регионов.

Максимальный размер займа может составлять 30 млн и 15 млн рублей соответственно, при этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский предложил субсидировать 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей. Инициатива касается покупки квартиры в новостройке и строительства частного дома.

Совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин посоветовал россиянам взять ипотеку до конца 2022 года, поскольку в новом году ставки будут повышены. По его словам, проценты по займу уже выросли до среднего значения в 10,8% годовых и со временем ставка будет только расти. Кроме того, он отметил, что в декабре 2022 года завершается программа «Господдержка-2020», в рамках которой любой россиянин может взять ипотеку под 6–7% годовых.