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10 июля 2025 в 11:58

Названо главное препятствие для возвращения западных компаний на рынок РФ

Bloomberg: успех аналогов McDonald's и Starbucks мешает их возвращению в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские аналоги бывших западных сетей, таких как McDonald's и Starbucks, могут помешать их возвращению на российский рынок, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что компании, ставшие альтернативой западным брендам, имеют большой успех среди россиян.

После ухода западных компаний их бывшие российские партнеры создали собственные сети, которые сохранили узнаваемые черты оригинальных брендов, но при этом учли специфику российского рынка. Аналитики подчеркивают, что именно это сочетание западных традиций и местного опыта сделало новые сети не временной заменой, а полноценными конкурентами мировым гигантам.

Отмечается, что возвращение международных компаний возможно только при одном условии: они не должны препятствовать дальнейшему развитию и консолидации российских аналогов. Эксперты отмечают, что окрепшие местные сети, уже завоевавшие лояльность потребителей, представляют собой серьезный барьер для потенциального возвращения западных брендов.

Ранее компания Lego подала заявки в Роспатент на регистрацию своих товарных знаков в июне 2025 года, несмотря на уход с российского рынка три года назад. В планах предприятия — производство и продажа игрушек, конструкторов, книг, настольных игр и образовательных наборов.

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