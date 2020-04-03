Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

https://static.news.ru/photo/ac76459a-75a0-11ea-8198-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что представители среднего и малого бизнеса получат отсрочку по арендным платежам не только за госнедвижимость, но и за коммерческие помещения.

Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества, — пообещал политик во время телеконференции правительства.

Он отметил, что бизнесмены смогут погасить задолженность в течение года в рассрочку. А пока фирмы в течение шести месяцев будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов. Таким образом правительство поддержит предпринимателей.

Как писал NEWS.ru, Федеральная налоговая служба РФ приостановила практически все проверки в стране. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по экономическим вопросам. По словам Егорова, на сегодняшний день налоговой службой «приостановлены все меры взыскания среднего и малого бизнеса», что распространяется на 76% всего бизнеса. Кроме того, приостановлены меры по ряду отраслей, пострадавших от коронавируса: туризм, авиаперевозки, физкультура и спорт, искусство, гостиничный бизнес, образование, общепит, выставки и бытовые услуги.