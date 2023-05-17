Какое авто купить за 1 млн рублей: выбираем среди кроссоверов Кроссоверы сейчас — это самый желанный тип кузова не только среди новых моделей, но и на вторичном рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять лет назад в России за 1 млн руб. можно было купить новый кроссовер. Пусть небольшой и не в самой роскошной комплектации, но новый. Сейчас за эту сумму можно рассчитывать только на подержанный экземпляр. На какие машины стоит обратить внимание при выборе кроссовера на вторичном рынке (а какие покупать точно не стоит) — в материале NEWS.ru.

Сейчас за 1 млн руб. можно купить Porsche Cayenne, BMW X5, Audi Q7 или Range Rover. Причем часто это машины с самыми мощными двигателями, пневматическими подвесками и в максимальных комплектациях. Однако нужно понимать, что техническое состояние таких авто обычно не лучшее, пробеги у них большие, а запчасти стоят фантастически дорого. Поэтому если вы выбираете подержанный автомобиль не сердцем, а разумом, можно обратить внимание на другие модели.

Renault Duster/Nissan Terrano

Долгие годы «Дастер» был одним из самых популярных кроссоверов на рынке новых автомобилей. Поэтому на вторичном рынке есть из чего выбрать (Nissan Terrano заметно меньше, но с технической точки зрения эта модель ничем не отличается от «Дастера»).

Салон «Дастера» скромный, пластик — жесткий, материалы отделки — дешевые. Но зато эта модель обладает комфортабельной подвеской, крепким кузовом и относительно простой конструкцией.

А главное, что «Дастер» является надежной моделью, которая не требует больших затрат на обслуживание. Более надежной версией мастера по ремонту называют модель с двухлитровым мотором (135 л. с. или 143 л. с. в зависимости от года выпуска) и механической коробкой передач. Надежен и дизельный мотор, которому, правда, не хватает мощности (90 л. с., хотя после рестайлинга 2015 года дизель стал выдавать 109 л. с.).

Фото: Пресс-служба Renault Renault Duster

Плюсы: комфортный и надежный, много версий с полным приводом.

Минусы: простой салон, слабая шумоизоляция.

Nissan Juke

Если Renault Duster для вас слишком скучный, то взгляните на Nissan Juke — пожалуй, самый яркий и необычный кроссовер на рынке. В прошлом десятилетии модель была популярна в России, поэтому сейчас на вторичном рынке есть из чего выбрать.

За 1 млн руб. предлагают в основном автомобили 2011–2014 годов выпуска с 1,6-литровым мотором мощностью 117 л. с. и вариатором. Хотя встречаются и версии с 94-сильным мотором, который шел в паре с механической коробкой передач. Есть, кстати, и Juke с двигателем мощностью 190 л. с. и полным приводом (остальные версии имели передний).

Оснащение машин, как правило, приличное: есть климат-контроль, подогрев кресел и прочие «навороты». Еще одним плюсом модели является хорошая управляемость, а в случае со 190-сильной версией еще и потрясающая динамика.

Покупая Juke надо пристальное внимание уделить проверке вариатора — на 10-летних машинах с пробегом 150–300 тыс. км он может быть сильно изношен.

Фото: Пресс-служба Nissan Nissan Juke

Плюсы: необычный дизайн, хорошая управляемость, богатая комплектация.

Минусы: маленький багажник, теснота на втором ряду кресел.

Kia Soul

Кто-то называет Kia Soul кроссовером, другие уверяют, что это лишь хетчбэк с немного увеличенным дорожным просветом (164 мм, хотя у других моделей в нашей подборке речь обычно идет о 180–205 мм). Сейчас важно другое — если вам нужен автомобиль для езды по городу, то Soul прекрасно справится с этой ролью.

За 1 млн руб. выбирать придется как между моделями первого поколения, которые выпускались с 2008 года, так и Soul II (они появились в 2013 году). Последние машины предпочтительнее, но если вы найдете Soul первого поколения в хорошем состоянии, то не отказывайтесь от него.

Soul показал себя довольно надежной моделью. Чаще всего под капотом автомобиля будет 1,6-литровый бензиновый двигатель (124–132 л. с. в зависимости от модификации), хотя встречаются и версии с дизельным мотором или двухлитровым бензиновым агрегатом. Все двигатели служат долго, коробки передач (чаще всего это автомат) работают без проблем.

Фото: Пресс-служба KIA Kia Soul

Плюсы: надежные моторы и коробки передач, хорошее оснащение.

Минусы: маленький багажник, отсутствие полноприводных версий, небольшой дорожный просвет.

Mitsubishi ASX

Японский кроссовер появился в 2010 году, поэтому на вторичном рынке можно встретить большое количество автомобилей. Но за 1 млн руб. это будут в основном модели 2010–2014 годов выпуска с бензиновыми моторами объемом 1,6 л или 1,8 л (117 л. с. или 140 л. с.) и с передним приводом. Хотя есть в продаже и машины с двухлитровым мотором (150 л. с.) и полноприводной трансмиссией.

Салон машины скромный, но все нужные опции тут есть. Правда, пассажиры второго ряда могут жаловаться на нехватку места, однако это характерно для всех компактных кроссоверов.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi Mitsubishi ASX

Плюсы: большой выбор моделей на вторичном рынке, надежные моторы.

Минусы: нехватка места для пассажиров второго ряда, скромный салон.

Hyundai ix35/Kia Sportage

Hyundai ix35 имеет два поколения, но нас сейчас интересует только первое, которое выпускалось с 2010 по 2015 год. Чаще всего в продаже встречаются автомобили с бензиновым мотором объёмом два литра (150 л. с.), автоматом и с приводом на переднюю ось. Хотя есть и полноприводные варианты.

Оснащение Hyundai ix35 неплохое, поэтому при выборе машины нужно в первую очередь смотреть не на список опций, а на пробег и техническое состояние (впрочем, это актуально для любых авто на рынке секонд-хенд).

Все сказанное про ix35 можно отнести и к Kia Sportage — обе модели технически похожи, хотя внешне сильно отличаются.

Фото: Пресс-служба KIA Kia Sportage

Плюсы: просторный салон, хорошая комплектация, широкий выбор на вторичном рынке.

Минусы: высокая цена, за 1 млн машины часто имеют большие пробеги.

Chevrolet Captiva

Выбирая кроссовер на вторичном рынке, многие покупатели забывают про такую модель, как Chevrolet Captiva. Между тем этот автомобиль обладает просторным салоном и большим багажником. Мало того, можно найти в продаже даже версии с тремя рядами кресел! Да и оснащение обычно богатое, кожаный салон не редкость.

Двигатели тут тоже «взрослые»: как правило это агрегаты объемом 2,4 л (136 л. с. или 167 л. с.), хотя есть и машины с мотором объемом 3,2 л (230 л. с.) и дизелем на 2,2 л (184 л. с.). И главное, что к их надежности больших вопросов не возникает.

Фото: Пресс-служба Chevrolet Chevrolet Captiva

Плюсы: просторный салон, семиместные версии, хорошая комплектация.

Минусы: высокая цена, небольшой выбор на вторичном рынке.

Suzuki SX4

За 1 млн рублей можно купить Suzuki SX4 как первого, так и второго поколения (с 2013 года). Причем не факт, что последний вариант лучше: да такая машина просторнее, но первый SX4 зарекомендовал себя очень надежной машиной. У которой нет, например, проблем с бесступенчатым вариатором, который ставили на авто 2013–2016 годов выпуска. И если вам повезет найти первый SX4 с небольшим пробегом, то его можно смело рассматривать для покупки.

Suzuki SX4 оснащается простым, но очень надежным 1,6-литровым двигателем с чугунными «гильзами» (даже в случае поломок его ремонт стоит не слишком дорого). Привод чаще всего передний, но на рынке немало и полноприводных машин. Причем разницы в цене между версиями практически нет — поэтому если выбирать, то лучше смотреть версию с 4 × 4.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Suzuki SX4

Плюсы: надежность, наличие полноприводных версий.

Минусы: простой салон, проблемы с вариатором у машин 2013–2016 годов выпуска.

Разумеется, сейчас мы называли далеко не все кроссоверы, которые есть на вторичном рынке. Однако если вы ищете себе модель за 1 млн руб., обязательно проведите его диагностику на автосервисе. Очень полезно будет также купить платные отчеты об истории модели, которые предлагают сейчас основные агрегаторы по продажам — часто они показывают, был ли скручен у машины пробег и в какие ДТП она ранее попадала.

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