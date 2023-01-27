Береги автомобиль: изучаем статистику угонов за последние три года NEWS.ru изучил статистику угонов последних трех лет и выделил главные тенденции

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Автомобили стали угонять реже. Темпы, декларируемые Госавтоинспекцией, радуют: по состоянию на 01.01.2023 в базе угонов зарегистрировано 13 745 легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, мотоциклов и прочей автотехники, угнанных в 2018 году (здесь и далее данные на основе информации ГИБДД предоставлены агентством «Автостат Инфо»). В 2019 году это число снизилось до 12 971 ед. Но наиболее серьезный спад произошел в 2020-м — количество разыскиваемых транспортных средств сократилось до 8499 ед. Далее тенденция продолжила укрепляться: 2021 год — 6740 шт., 2022-й — 6351 шт.

Одной из основных причин снижения угонов в 2020 году стала эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения на перемещения (в том числе и на автомобиле), а также усиление милицейского патрулирования, — объясняет NEWS.ru Александр Климнов, эксперт «Автостат Инфо». — В дальнейшем эту тенденцию подкрепил рост количества камер видеонаблюдения, которые помогают эффективно фиксировать угоны как на парковках (в гаражах), так и на улицах, автомагистралях. Кроме того, определенную роль сыграло сокращение продаж новых автомобилей.

Гнезда криминала

Региональная структура угонов выглядит вполне закономерно — чем внушительнее локальный парк, тем большее количество автомобилей числится в розыске. Однако без исключений не обошлось. Например, в 2020 году главным очагом автокриминала был Санкт-Петербург, почти на треть обходивший Москву по угонам (1379 против 1099). Потом, правда, ситуация логически стабилизировалась и пальма первенства отошла к Первопрестольной, которая до сих пор ее и удерживает (2021 год — 831 угон, 2022-й — 771 угон). Питер плавно сместился на третье место. В 2021 году в Северной столице в угоне числилось практически в два раза меньше машин, чем в 2020-м, — 708 шт. А в 2022 году отмечено почти двукратное снижение до 391 ед.

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Впрочем, ряд регионов сильно выделяется на общем фоне — по отношению к зарегистрированному парку в них воруют гораздо больше автомобилей, чем в других субъектах Федерации. В первую очередь это Новосибирская, Свердловская и Челябинская область, Приморский и Ставропольский край.

Причем если в областях главная тенденция по снижению угонов все-таки проявляет себя и число автокраж идет на убыль, в краях все с точностью до наоборот — количество угонов с каждым годом только растет.

2020 год 2021 год 2022 год Новосибирская обл. 277 291 208 Свердловская обл. 228 163 139 Челябинская обл. 237 173 165 Приморский край 108 107 132 Ставропольский край 111 142 172

Для понимания — в сравнимых по размеру парка регионах, таких как Республика Башкортостан, Республика Татарстан или Ростовская область, число машин в розыске колеблется в диапазоне 70–90 шт. (в зависимости от года). Хотя они тоже могут преподносить внезапные неприятные сюрпризы. В частности, в Башкирии количество угонов в прошлом году заметно скакнуло вверх и достигло 105 (2020 год — 75, 2021-й — 70).

Эксперты связывают низкий уровень угонов в республиках Татарстан и Башкортостан в первую очередь со значительным числом видеокамер на дорогах. Именно в этих регионах их число по сравнению с другими субъектами Федерации наибольшее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для Волгоградской области с ее скромным парком, не достигающим и 800 тыс. авто, 2022 год тоже оказался экстраординарным, и своих хозяев лишились 107 транспортных средств (2020 год — 71, 2021-й — 65).

Однако это все-таки исключения. Традиционно, помимо обеих столиц, высокий уровень автокраж в Московской области и Краснодарском крае — сказываются огромные парки регионов. А также в не очень автомобилизированной Ленинградской области — вероятнее всего, причина в близости Санкт-Петербурга, с которым область разделяет ярко выраженный тренд на существенное снижение автоворовства.

2020 год 2021 год 2022 год Московская обл. 1030 758 737 Краснодарский край 314 378 307 Ленинградская обл. 374 393 170

Нерушимая десятка

Десятка «лидеров» среди самых угоняемых марок автомобилей (учитываются только легковые и легкие коммерческие автомобили, если таковые присутствуют в линейке бренда) стабильна из года в год. В ней с течением времени регулярно происходят внутренние рокировки, но состав не менялся уже много лет.

2020 год 2021 год 2022 год LADA 1462 1293 1313 Hyundai 935 746 658 Kia 996 664 487 Toyota 988 615 593 Mercedes 210 198 226 Lexus 249 153 125 Mitsubishi 212 276 173 Nissan 266 167 177 Renault 163 121 154 Ford 200 127 112

Как видим, по мере старения парка Ford, ушедшего из России сначала легковыми автомобилями, а потом и легкими коммерческими, угоны машин марки заметно сокращаются. То есть Ford на данный момент, пожалуй, основной претендент на вылет из десятки «лидеров». Но, как говорится, свято место пусто не бывает — буквально в затылок американцам дышат немцы VW. Модели марки все активнее попадают в розыск, хотя разменять третью сотню пока не могут (2020 год — 158, 2021-й — 110, 2022-й — 173).

Фото: Shutterstock

Кстати, тенденция к сокращению воровства моделей, снятых с производства (выведенных из продажи полностью или на какой-то период), характерна не только для Ford. С каждым годом все меньше воруют некогда очень популярные машины из «корейского» семейства Chevrolet (Aveo, Lacetti), на убыль идут кражи Kia Optima, Honda Accord и Civic, Mazda3. И даже нетленная вазовская «классика», а также «десятое» семейство, пользующиеся неизменной популярностью у преступников, угоняющих их в огромных количествах, поддерживают данный тренд. Да, общий объем краж остается существенным, но из года в год он сокращается. Если в 2020-м в розыске находилось 492 машины «классической» линейки АвтоВАЗа, то на 2022 год их 363 шт. Число угнанных «десяток» снизилось не так ощутимо, но тоже заметно — с 393 ед. в 2020 году до 348 ед. в 2022-м.

Старые «Жигули» угоняют, главным образом, на разборку, то есть на запчасти, — поясняет Александр Климнов. — Старение парка провоцирует рост числа угонов и других моделей LADA. Вообще старые и массовые модели почти все идут именно в этот «сегмент» угонов.

Прощаясь со «старичками», преступное сообщество постепенно знакомится с новыми моделями. Причем в случае с тем же АвтоВАЗом это знакомство развивается практически в геометрической прогрессии. Еще в 2021 году в угоне числилось только 30 шт. Lada Vesta, а в 2022-м их стало уже 84 шт. Кроме того, в 2022 году резко — в 10 раз — возрос интерес криминала к Hyundai Palisadе — до 30 шт. с 3 шт. в 2021-м.

Из других интересных тенденций стоит выделить следующие. 2022 год отметился входом в топ-чарты спортседанов Porsche Panamera: из 33 попавших в розыск Porsche 21 шт. — это Cayenne и 8 шт. — Panamera.

Фото: unsplash Porsche Panamera

Любопытно и то, что детища бейдж-инжиниринга всегда воруют меньше, чем первоисточники. Владеть Nissan Terrano гораздо спокойнее, чем Renault Duster (число угонов по годам соответственно: 2020 год — 10 шт. и 42 шт., 2021-й — 7 шт. и 41 шт., 2022-й — 5 шт. и 41 шт.), а Skoda Rapid — чем VW Polo (соответственно: 2020 год — 14 шт. и 65 шт., 2021-й — 20 шт. и 77 шт., 2022-й — 15 шт. и 113 шт.).

Skoda вообще удивительная марка — несмотря на достаточно хорошие продажи и уже очень приличный парк в стране, ее автомобили можно назвать наиболее безопасными с точки зрения краж. Только 51 шт. попала в розыск в 2022 году, в 2020 и 2021 годах — 53 шт. и 57 шт. И практически половина из этих количеств (соответственно 24 шт., 25 шт. и 26 шт.) — это модель Octavia.

Skoda исторически относится к не самым престижным маркам, — говорит Александр Климнов, — с точки зрения «криминальной экономики» при прочих равных гораздо выгоднее воровать модели VW.

Еще большей лояльностью к одной модели марки (в относительном выражении) отличаются похитители автомобилей Datsun: из 41 угнанного за три года автомобиля бренда только три — Mi-Do. Остальные — седаны On-Do.

Ну а «специалисты» по Volvo предпочитают грузовые машины шведов, нежели легковые: соотношение примерно 75% к 25% в пользу первых.

Фото: pixabay

В заключение остается привести первую десятку моделей иностранных брендов, число которых в розыске по итогам 2022 года наибольшее: