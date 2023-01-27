Автомобили стали угонять реже. Темпы, декларируемые Госавтоинспекцией, радуют: по состоянию на 01.01.2023 в базе угонов зарегистрировано 13 745 легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, мотоциклов и прочей автотехники, угнанных в 2018 году (здесь и далее данные на основе информации ГИБДД предоставлены агентством «Автостат Инфо»). В 2019 году это число снизилось до 12 971 ед. Но наиболее серьезный спад произошел в 2020-м — количество разыскиваемых транспортных средств сократилось до 8499 ед. Далее тенденция продолжила укрепляться: 2021 год — 6740 шт., 2022-й — 6351 шт.
Одной из основных причин снижения угонов в 2020 году стала эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения на перемещения (в том числе и на автомобиле), а также усиление милицейского патрулирования, — объясняет NEWS.ru Александр Климнов, эксперт «Автостат Инфо». — В дальнейшем эту тенденцию подкрепил рост количества камер видеонаблюдения, которые помогают эффективно фиксировать угоны как на парковках (в гаражах), так и на улицах, автомагистралях. Кроме того, определенную роль сыграло сокращение продаж новых автомобилей.
Гнезда криминала
Региональная структура угонов выглядит вполне закономерно — чем внушительнее локальный парк, тем большее количество автомобилей числится в розыске. Однако без исключений не обошлось. Например, в 2020 году главным очагом автокриминала был Санкт-Петербург, почти на треть обходивший Москву по угонам (1379 против 1099). Потом, правда, ситуация логически стабилизировалась и пальма первенства отошла к Первопрестольной, которая до сих пор ее и удерживает (2021 год — 831 угон, 2022-й — 771 угон). Питер плавно сместился на третье место. В 2021 году в Северной столице в угоне числилось практически в два раза меньше машин, чем в 2020-м, — 708 шт. А в 2022 году отмечено почти двукратное снижение до 391 ед.
Впрочем, ряд регионов сильно выделяется на общем фоне — по отношению к зарегистрированному парку в них воруют гораздо больше автомобилей, чем в других субъектах Федерации. В первую очередь это Новосибирская, Свердловская и Челябинская область, Приморский и Ставропольский край.
Причем если в областях главная тенденция по снижению угонов все-таки проявляет себя и число автокраж идет на убыль, в краях все с точностью до наоборот — количество угонов с каждым годом только растет.
|
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
Новосибирская обл.
|
277
|
291
|
208
|
Свердловская обл.
|
228
|
163
|
139
|
Челябинская обл.
|
237
|
173
|
165
|
Приморский край
|
108
|
107
|
132
|
Ставропольский край
|
111
|
142
|
172
Для понимания — в сравнимых по размеру парка регионах, таких как Республика Башкортостан, Республика Татарстан или Ростовская область, число машин в розыске колеблется в диапазоне 70–90 шт. (в зависимости от года). Хотя они тоже могут преподносить внезапные неприятные сюрпризы. В частности, в Башкирии количество угонов в прошлом году заметно скакнуло вверх и достигло 105 (2020 год — 75, 2021-й — 70).
Эксперты связывают низкий уровень угонов в республиках Татарстан и Башкортостан в первую очередь со значительным числом видеокамер на дорогах. Именно в этих регионах их число по сравнению с другими субъектами Федерации наибольшее.
Для Волгоградской области с ее скромным парком, не достигающим и 800 тыс. авто, 2022 год тоже оказался экстраординарным, и своих хозяев лишились 107 транспортных средств (2020 год — 71, 2021-й — 65).
Однако это все-таки исключения. Традиционно, помимо обеих столиц, высокий уровень автокраж в Московской области и Краснодарском крае — сказываются огромные парки регионов. А также в не очень автомобилизированной Ленинградской области — вероятнее всего, причина в близости Санкт-Петербурга, с которым область разделяет ярко выраженный тренд на существенное снижение автоворовства.
|
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
Московская обл.
|
1030
|
758
|
737
|
Краснодарский край
|
314
|
378
|
307
|
Ленинградская обл.
|
374
|
393
|
170
Нерушимая десятка
Десятка «лидеров» среди самых угоняемых марок автомобилей (учитываются только легковые и легкие коммерческие автомобили, если таковые присутствуют в линейке бренда) стабильна из года в год. В ней с течением времени регулярно происходят внутренние рокировки, но состав не менялся уже много лет.
|
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
LADA
|
1462
|
1293
|
1313
|
Hyundai
|
935
|
746
|
658
|
Kia
|
996
|
664
|
487
|
Toyota
|
988
|
615
|
593
|
Mercedes
|
210
|
198
|
226
|
Lexus
|
249
|
153
|
125
|
Mitsubishi
|
212
|
276
|
173
|
Nissan
|
266
|
167
|
177
|
Renault
|
163
|
121
|
154
|
Ford
|
200
|
127
|
112
Как видим, по мере старения парка Ford, ушедшего из России сначала легковыми автомобилями, а потом и легкими коммерческими, угоны машин марки заметно сокращаются. То есть Ford на данный момент, пожалуй, основной претендент на вылет из десятки «лидеров». Но, как говорится, свято место пусто не бывает — буквально в затылок американцам дышат немцы VW. Модели марки все активнее попадают в розыск, хотя разменять третью сотню пока не могут (2020 год — 158, 2021-й — 110, 2022-й — 173).
Кстати, тенденция к сокращению воровства моделей, снятых с производства (выведенных из продажи полностью или на какой-то период), характерна не только для Ford. С каждым годом все меньше воруют некогда очень популярные машины из «корейского» семейства Chevrolet (Aveo, Lacetti), на убыль идут кражи Kia Optima, Honda Accord и Civic, Mazda3. И даже нетленная вазовская «классика», а также «десятое» семейство, пользующиеся неизменной популярностью у преступников, угоняющих их в огромных количествах, поддерживают данный тренд. Да, общий объем краж остается существенным, но из года в год он сокращается. Если в 2020-м в розыске находилось 492 машины «классической» линейки АвтоВАЗа, то на 2022 год их 363 шт. Число угнанных «десяток» снизилось не так ощутимо, но тоже заметно — с 393 ед. в 2020 году до 348 ед. в 2022-м.
Старые «Жигули» угоняют, главным образом, на разборку, то есть на запчасти, — поясняет Александр Климнов. — Старение парка провоцирует рост числа угонов и других моделей LADA. Вообще старые и массовые модели почти все идут именно в этот «сегмент» угонов.
Прощаясь со «старичками», преступное сообщество постепенно знакомится с новыми моделями. Причем в случае с тем же АвтоВАЗом это знакомство развивается практически в геометрической прогрессии. Еще в 2021 году в угоне числилось только 30 шт. Lada Vesta, а в 2022-м их стало уже 84 шт. Кроме того, в 2022 году резко — в 10 раз — возрос интерес криминала к Hyundai Palisadе — до 30 шт. с 3 шт. в 2021-м.
Из других интересных тенденций стоит выделить следующие. 2022 год отметился входом в топ-чарты спортседанов Porsche Panamera: из 33 попавших в розыск Porsche 21 шт. — это Cayenne и 8 шт. — Panamera.
Любопытно и то, что детища бейдж-инжиниринга всегда воруют меньше, чем первоисточники. Владеть Nissan Terrano гораздо спокойнее, чем Renault Duster (число угонов по годам соответственно: 2020 год — 10 шт. и 42 шт., 2021-й — 7 шт. и 41 шт., 2022-й — 5 шт. и 41 шт.), а Skoda Rapid — чем VW Polo (соответственно: 2020 год — 14 шт. и 65 шт., 2021-й — 20 шт. и 77 шт., 2022-й — 15 шт. и 113 шт.).
Skoda вообще удивительная марка — несмотря на достаточно хорошие продажи и уже очень приличный парк в стране, ее автомобили можно назвать наиболее безопасными с точки зрения краж. Только 51 шт. попала в розыск в 2022 году, в 2020 и 2021 годах — 53 шт. и 57 шт. И практически половина из этих количеств (соответственно 24 шт., 25 шт. и 26 шт.) — это модель Octavia.
Skoda исторически относится к не самым престижным маркам, — говорит Александр Климнов, — с точки зрения «криминальной экономики» при прочих равных гораздо выгоднее воровать модели VW.
Еще большей лояльностью к одной модели марки (в относительном выражении) отличаются похитители автомобилей Datsun: из 41 угнанного за три года автомобиля бренда только три — Mi-Do. Остальные — седаны On-Do.
Ну а «специалисты» по Volvo предпочитают грузовые машины шведов, нежели легковые: соотношение примерно 75% к 25% в пользу первых.
В заключение остается привести первую десятку моделей иностранных брендов, число которых в розыске по итогам 2022 года наибольшее:
- Hyundai Solaris — 232 шт.
- Kia Rio — 215 шт.
- Toyota Camry — 176 шт.
- Hyundai Santa Fe — 169 шт.
- Toyota Land Cruiser — 129 шт.
- VW Polo — 113 шт.
- Hyundai Tucson — 83 шт.
- Mitsubishi Outlander и Kia Sorento — по 76 шт.
- Kia Sportage — 66 шт.
- Toyota Corolla и Renault Logan — по 60 шт.